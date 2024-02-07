Более миллиона боеприпасов? Жозеп Боррель объявил, когда ЕС предоставит новую партию помощи Украине

Европейский Союз остается одним из партнеров, которые больше всего поддерживают Украину в борьбе за свободу и общие ценности.

По словам высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который прибыл 7 февраля в Киев, общая сумма помощи от ЕС в настоящее время превышает 88 млрд евро. Из них 28 млрд — это военная поддержка.

Но на этом Евросоюз не собирается останавливаться. Доказательством тому стало заявление Жозепа Борреля на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем.

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Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн. боеприпасов. Это должно произойти до конца 2024 года.

Я могу дать достаточно конкретную цифру по боеприпасам. К концу этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тыс.

Это стало возможным из-за роста и развития оборонно-промышленного комплекса Евросоюза, способность которого, по словам Жозепа Борреля, повысилась на 40%.

Сложно продвигаются на Западе переговоры о предоставлении помощи Украине и первыми это ощущают наши воины на фронте. Читай, когда Украина может ожидать помощи от США.

Фото: Верховная Рада Украины

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