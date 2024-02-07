Понад мільйон боєприпасів? Жозеп Боррель оголосив, коли ЄС надасть нову партію допомоги Україні

Європейський Союз лишається одним партнерів, який чи не найбільше підтримує Україну в боротьбі за свободу та спільні цінності.

За словами високого представника Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки Жозепа Борреля, який 7 лютого прибув у Київ, загальна сума допомоги від ЄС наразі перевищує 88 млрд євро. З них 28 млрд — це військова підтримка.

Та на цьому Євросоюз не збирається зупинятись. Доказом цьому стала заява Жозепа Борреля на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Високий представник Євросоюзу в закордонних справах і політиці безпеки розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів. Це має статися до кінця 2024 року.

Я можу дати достатньо конкретну цифру щодо боєприпасів. До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.

Це стало можливо через ріст та розвиток оборонно-промислового комплексу Євросоюзу, спроможність якого, за словами Жозепа Борреля, підвищилася на 40%.

Складно просуваються на Заході переговори про надання допомоги Україні, й першими це відчувають наші воїни на фронті. Читай, коли Україна може очікувати на допомогу від США.

Фото: Верховна Рада України

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