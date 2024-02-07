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Понад мільйон боєприпасів? Жозеп Боррель оголосив, коли ЄС надасть нову партію допомоги Україні

Даніела Долотова, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 19:10
Жозеп Боррель

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