Без конкретики та зі скрипом. Коли Україна може очікувати на допомогу від США та ЄС

Складно просуваються на Заході переговори про надання допомоги Україні, й першими це відчувають наші воїни на фронті. У Конгресі США деякі республіканці постійно знаходять відмовки, щоб зірвати порозуміння щодо горезвісного пакета, до якого одночасно внесені допомога Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також посилення безпеки американського кордону. У Європі на шляху спільних рішень на користь Києва традиційно постають угорські чиновники.

Фінансова допомога від США та ЄС для України

Частина американських республіканців вигадала новий спосіб заблокувати схвалення 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Спікер палати представників Майк Джонсон заявив, що наступного тижня конгрес окремо проголосує за надання 17 мільярдів Ізраїлю. За його словами, це необхідно для боротьби проти угруповання ХАМАС.

Водночас на розгляд пакета, до якого входить й підтримка Україні та зміцнення південного кордону Сполучених Штатів, у них немає часу.

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Заява пролунала після того, як в сенаті оголосили, що після кількамісячних закритих двопартійних переговорів щодо цього пакету досягнуто згоди, і його готові поставити на голосування.

На заяву Джонсона вже відреагувала речниця Білого дому, назвавши новий крок республіканців цинічним політичним маневром.

Непросто просуваються і переговори про надання військової допомоги Україні від Євросоюзу. 1 лютого на саміті ЄС вдалося затвердити виділення нашій країні 50 мільярдів євро фінансової допомоги на чотири роки. Європарламент планує завершити переговори з цього питання незабаром.

Нині обговорюють створення фонду саме військової допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Йдеться про 20 мільярдів євро на чотири роки для постачання українцям військової техніки та озброєння, а також посилення європейської оборонної промисловості, зокрема для виробництва більшої кількості боєприпасів для України.

Безпосередні учасники зустрічі конкретики поки не розкрили. Єврокомісія пропонує поки збільшити європейський Фонд Миру, з якого закуповують зброю для України, ще на 5 мільярдів євро.

Традиційно перешкоди чинить Угорщина. Очільник МЗС країни Петер Сіярто заявив, що Будапешт і надалі проти надання військової допомоги Києву Євросоюзом, але підтримує гуманітарну.

За задумом Єврокомісії, ці додаткові 5 мільярдів мають піти на відшкодування країнам, які надають Україні зброю з власних запасів. Проте Угорщина не тільки цього не робить, а й забороняє транзит постачання через свою територію.

Раніше ми розповідали, як українські біженці живуть за кордоном.

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