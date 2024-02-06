Без конкретики и со скрипом. Когда Украина может ожидать помощи от США и ЕС

Сложно продвигаются на Западе переговоры о предоставлении помощи Украине, и первыми это ощущают наши воины на фронте. В Конгрессе США некоторые республиканцы постоянно находят отговорки, чтобы сорвать взаимопонимание по пресловутому пакету, в который одновременно внесены помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также усиление безопасности американской границы. В Европе на пути совместных решений в пользу Киева традиционно встают венгерские чиновники.

Финансовая помощь от США и ЕС для Украины

Часть американских республиканцев придумала новый способ заблокировать одобрение 60 миллиардов долларов военной помощи Украине. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на следующей неделе конгресс отдельно проголосует за предоставление 17 миллиардов Израилю. По его словам, это необходимо для борьбы против группировки ХАМАС.

В то же время на рассмотрение пакета, в который входит и поддержка Украины, и укрепление южной границы Соединенных Штатов, у них нет времени.

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Заявление прозвучало после того, как в сенате объявили, что после нескольких месяцев закрытых двухпартийных переговоров по этому пакету достигнуто согласие, и его готовы поставить на голосование.

На заявление Джонсона уже отреагировала пресс-секретарь Белого дома, назвав новый шаг республиканцев циничным политическим маневром.

Непросто продвигаются и переговоры о предоставлении военной помощи Украине от Евросоюза. 1 февраля на саммите ЕС удалось утвердить выделение нашей стране 50 миллиардов евро финансовой помощи на четыре года. Европарламент планирует завершить переговоры по этому вопросу уже завтра.

Сейчас обсуждается создание фонда именно военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Речь идет о 20 миллиардах евро на четыре года, для поставки украинцам военной техники и вооружения, а также усиления европейской оборонной промышленности, в частности для производства большего количества боеприпасов для Украины.

Непосредственные участники встречи конкретики пока не раскрыли. Еврокомиссия предлагает пока увеличить европейский Фонд Мира, из которого закупают оружие для Украины, еще на 5 миллиардов евро.

Традиционно препятствия оказывает Венгрия. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт и в дальнейшем против предоставления военной помощи Киеву Евросоюзом, но поддерживает гуманитарную.

По замыслу Еврокомиссии, эти дополнительные 5 миллиардов должны пойти на возмещение странам, которые предоставляют Украине оружие из собственных запасов. Однако Венгрия не только этого не делает, но и запрещает транзит поставок через свою территорию.

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