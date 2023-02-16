Продолжаем возвращать героев! Еще 101 украинец едет из плена домой

Украина продолжает возвращать своих героев из плена.
Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский.
Радостную новость сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Среди освобожденных бойцов — нацгвардейцы, пограничники, а также военные ВСУ.
И добавил:
Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по обращению с военнопленными. Вернем домой всех.
Многие герои имеют ранения разной степени тяжести. Но искренне верим, что родная земля и забота близких помогут им поправиться как можно быстрее.
Сегодня, 16 февраля, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую предоставить Украине истребители. Подробнее читай об этом в материале.
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