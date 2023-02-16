Продовжуємо повертати героїв! Ще 101 українець їде з полону додому

Україна продовжує повертати своїх героїв із полону.
Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний.
Радісну новину повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники, а також військові ЗСУ.
І додав:
Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх.
Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх.
Чимало героїв мають поранення різного ступеню тяжкості. Але щиро віримо, що рідна земля і турбота близьких допоможуть їм одужати якнайшвидше.
Сьогодні, 16 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає надати Україні винищувачі. БІльше про це читай у цьому матеріалі.
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