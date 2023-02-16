Продовжуємо повертати героїв! Ще 101 українець їде з полону додому

Україна продовжує повертати своїх героїв із полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний. Радісну новину повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Зараз також дивляться Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники, а також військові ЗСУ.



94 з них — оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з “Азовсталі”. Їх так довго чекали рідні, — написав Єрмак у своєму пості.

І додав: Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Повернемо додому всіх. Чимало героїв мають поранення різного ступеню тяжкості. Але щиро віримо, що рідна земля і турбота близьких допоможуть їм одужати якнайшвидше.

Сьогодні, 16 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає надати Україні винищувачі. БІльше про це читай у цьому матеріалі.