Когда ЕВЭ 2025 и о каких важных изменениях следует знать: подробности

Фото Unsplash Высшее образование в Украине считается престижным и необходимым для тех, кто планирует связывать жизнь с наукой и исследованием глубоких тем. Министерство образования и науки Украины внесло изменения в условия поступления на магистратуру в 2025 году. Абитуриентам следует учесть это, особенно момент по ЕВЭ 2025 и ЕПВИ 2025. Что изменилось и как будут проходить экзамены, рассказываем далее. Изменения в поступлении на магистратуру 2025 По новым предложениям МОН, поступление на магистратуру в 2025 году будет осуществляться по результатам Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).Также на поступление будет влиять мотивационное письмо. Нынешний ЕВЭ будет состоять из: иностранного языка; теста общей обучающей компетентности. Для разных специальностей будут дополнительные профессиональные испытания в зависимости от компетенций. Также известно, что в 2025 году поступающие на магистратуру могут предоставить для участия в конкурсном отборе результаты единого вступительного экзамена 2023, 2024 или 2025 годов. Читать по теме Для аспирантов дневная форма обучения только на бюджете: нововведение во вступительной кампании 2025 Рассказываем, какие новые правила поступления на магистратуру и аспирантуру в 2025 году. ЕВЭ 2025: календарь экзаменов Подача заявок происходит через личный кабинет поступающего. Личный кабинет можно будет зарегистрировать с 1 июля 2025 года. Сроки основного и дополнительного поступления на магистратуру: 1 июля — старт регистрации заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕПВИ; 17-28 июля — проведение собеседований вместо ЕВЭ, профессиональных экзаменов, профессиональных экзаменов вместо ЕПВИ; 1-22 августа — регистрация заявлений поступающих; 1-16 августа — проведение собеседований вместо ЕВЭ, профессиональных экзаменов, профессиональных экзаменов вместо ЕПВИ для вступления исключительно на контракт; до 24 августа — обнародование рейтинговых списков, рекомендаций к зачислению и извещению поступающих о праве учиться на бюджете или контракте; до 26 августа — выполнение поступающими требований к зачислению на бюджет; 27 августа — зачисление поступающих на бюджет; до 31 августа — перевод на вакантные бюджетные места; до 28 августа — обнародование списка рекомендованных к зачислению поступающих на контракт; до 30 сентября — зачисление поступающих на контракт. Пороговые баллы ЕВЭ 2025 Чтобы участвовать в конкурсном отборе на обучение на магистратуре, поступающий должен набрать пороговый балл: на ЕВЭ это пять тестовых баллов, а на ЕПВИ — 35 тестовых баллов. Как рассчитать балл ЕВЭ Конкурсный балл рассчитывается по формуле: КБ = 0,2×П1+0,2×П2+0,6×П3 где: П1 — оценка за тест общей учебной компетентности (ТОУК) на ЕВЭ; П2 — оценка за тест по иностранному языку ЕВЭ; П3 — оценка ЕПВИ/ЕДКИ/профессионального экзамена (в зависимости от специальности). Однако разные специальности будут предусматривать разные условия для расчета баллов. Куда поступать в 2025 году и какие профессии будут развиваться в будущем — рассказывали раньше в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Обучение, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter