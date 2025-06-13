Когда ЕВЭ 2025 и о каких важных изменениях следует знать: подробности

Высшее образование в Украине считается престижным и необходимым для тех, кто планирует связывать жизнь с наукой и исследованием глубоких тем. Министерство образования и науки Украины внесло изменения в условия поступления на магистратуру в 2025 году.

Абитуриентам следует учесть это, особенно момент по ЕВЭ 2025 и ЕПВИ 2025. Что изменилось и как будут проходить экзамены, рассказываем далее.

Изменения в поступлении на магистратуру 2025

По новым предложениям МОН, поступление на магистратуру в 2025 году будет осуществляться по результатам Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

Также на поступление будет влиять мотивационное письмо.

Нынешний ЕВЭ будет состоять из:

иностранного языка;

теста общей обучающей компетентности.

Для разных специальностей будут дополнительные профессиональные испытания в зависимости от компетенций.

Также известно, что в 2025 году поступающие на магистратуру могут предоставить для участия в конкурсном отборе результаты единого вступительного экзамена 2023, 2024 или 2025 годов.

ЕВЭ 2025: календарь экзаменов

Подача заявок происходит через личный кабинет поступающего. Личный кабинет можно будет зарегистрировать с 1 июля 2025 года.

Сроки основного и дополнительного поступления на магистратуру:

1 июля — старт регистрации заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВЭ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕПВИ;

17-28 июля — проведение собеседований вместо ЕВЭ, профессиональных экзаменов, профессиональных экзаменов вместо ЕПВИ;

1-22 августа — регистрация заявлений поступающих;

1-16 августа — проведение собеседований вместо ЕВЭ, профессиональных экзаменов, профессиональных экзаменов вместо ЕПВИ для вступления исключительно на контракт;

до 24 августа — обнародование рейтинговых списков, рекомендаций к зачислению и извещению поступающих о праве учиться на бюджете или контракте;

до 26 августа — выполнение поступающими требований к зачислению на бюджет;

27 августа — зачисление поступающих на бюджет;

до 31 августа — перевод на вакантные бюджетные места;

до 28 августа — обнародование списка рекомендованных к зачислению поступающих на контракт;

до 30 сентября — зачисление поступающих на контракт.

Пороговые баллы ЕВЭ 2025

Чтобы участвовать в конкурсном отборе на обучение на магистратуре, поступающий должен набрать пороговый балл: на ЕВЭ это пять тестовых баллов, а на ЕПВИ — 35 тестовых баллов.

Как рассчитать балл ЕВЭ

Конкурсный балл рассчитывается по формуле:

КБ = 0,2×П1+0,2×П2+0,6×П3

где:

П1 — оценка за тест общей учебной компетентности (ТОУК) на ЕВЭ;

П2 — оценка за тест по иностранному языку ЕВЭ;

П3 — оценка ЕПВИ/ЕДКИ/профессионального экзамена (в зависимости от специальности).

Однако разные специальности будут предусматривать разные условия для расчета баллов.

Куда поступать в 2025 году и какие профессии будут развиваться в будущем — рассказывали раньше в другом материале.

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