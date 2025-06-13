Коли ЄВІ 2025 та про які важливі зміни варто знати: подробиці

Вища освіта в Україні вважається престижною та необхідною для тих, хто планує повʼязувати життя з наукою та дослідженням глибоких тем. Міністерство освіти і науки України внесло зміни в умови вступу на магістратуру у 2025 році.

Абітурієнтам слід врахувати це, особливо моменту щодо ЄВІ 2025 та ЄФВВ 2025. Що змінилося та як проходитимуть іспити, розповідаємо далі.

Зміни щодо вступу на магістратуру 2025

За новими пропозиціями від МОН, вступ до магістратури у 2025 році буде здійснюватися за результатами Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Також на вступ впливатиме мотиваційний лист.

Цьогорічний ЄВІ складатиметься з:

іноземної мови;

тесту загальної навчальної компетентності.

Для різних спеціальностей будуть додаткові фахові випробування, залежно від компетенцій.

Також відомо, що у 2025 році вступники в магістратуру можуть подати для участі в конкурсному відборі результати єдиного вступного іспиту 2023, 2024 або 2025 років.

ЄВІ 2025: календар проведення іспитів

Подання заявок відбувається через особистий кабінет вступника. Особистий кабінет можна буде зареєструвати з 1 липня 2025.

Основні терміни основного та додаткового вступу на магістратуру:

1 липня — старт реєстрації заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ;

17-28 липня — проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ;

1-22 серпня — реєстрація заяв вступників;

1-16 серпня — проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для вступу виключно на контракт;

до 24 серпня — оприлюднення рейтингових списків, рекомендацій до зарахування та повідомлення вступників про право вчитися на бюджеті чи контракті;

до 26 серпня — виконання вступниками вимог до зарахування на бюджет;

27 серпня — зарахування вступників на бюджет;

до 31 серпня — переведення на вакантні бюджетні місця;

до 28 серпня — оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників на контракт;

до 30 вересня — зарахування вступників на контракт.

Порогові бали ЄВІ 2025

Щоб брати участь у конкурсному відборі на навчання на магістратурі, вступник має набрати пороговий бал: на ЄВІ це пʼять тестових балів, а на ЄФВВ — 35 тестових балів.

Як розрахувати бал ЄВІ

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

де:

П1 — оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) на ЄВІ;

П2 — оцінка за тест з іноземної мови ЄВІ;

П3 — оцінка ЄФВВ / ЄДКІ / фахового іспиту (залежно від спеціальності).

Однак різні спеціальності передбачатимуть різні умови для розрахунку балів.

Куди вступати у 2025 році та які професії матимуть розвиток у майбутньому — розповідали раніше в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.