От бомбоубежищ до стипендий: как украинские вузы борются за каждого абитуриента

Июль и начало августа — непростое время для абитуриентов — уже позади. Теперь они получают новый статус — студенты, ведь пришли долгожданные письма о зачислении в вузы.

Большинство рекомендаций на бюджет абитуриенты получили именно от тех университетов, которые указали своим первым приоритетом.

Об этом говорится в сюжете Факты ICTV.

История, которая не меняется: выбор патриота

Для одного из нынешних первокурсников поступление в Институт права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко стало осуществлением мечты.

Парень, родом из Львовской области, решил учиться в столице, где сейчас живёт его семья. Возможность уехать за границу он даже не рассматривал.

Мать студента, Галина Бабич, рассказывает, что для них это было принципиальным решением:

— Еще в одиннадцатом классе он большую часть времени учился в Киеве, а потом мы начали ездить туда перед НМТ. Но вся наша семья осталась в Украине. И мы не жалеем!

Тенденции: безопасность и рейтинги

Рейтинги университетов, которые раньше строились на престиже, теперь изменились. Одним из ключевых критериев для абитуриентов стала безопасность.

В 2021 году по количеству поданных заявлений лидером был КНУ имени Шевченко. А в 2025-м первое место занял Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Ректор КНУ Владимир Бугров объясняет:

— Абитуриенты ищут прежде всего те заведения, где минимальная угроза обстрелов. Поэтому в первой десятке количество заявлений в киевские вузы меньше. Это обстоятельства военного времени.

Тем не менее, КНУ удается удерживать позиции и оставаться среди лидеров.

Отток молодежи: цифры говорят сами за себя

Другая заметная тенденция — массовый отъезд выпускников за границу. Если с 2018 по 2022 годы количество абитуриентов, выбирающих иностранные вузы, держалось на уровне 70–75 тысяч ежегодно, то с 2023-го этот показатель вырос до 115 тысяч.

Генеральный директор директората профобразования МОН Олег Шаров признает:

Мы имеем большие потери молодежи сейчас, чем до войны.

По состоянию на 1 августа этого года в украинские университеты на первый курс зачислено 180 тысяч студентов. Эта цифра не включает военные и другие специализированные заведения.

Дополнительный набор продлится до 20 октября, поэтому данные еще будут уточняться.

Борьба за специалистов

Рынок труда остро нуждается в инженерах, строителях, специалистах оборонной промышленности, медиках и учителях.

Однако в списке самых популярных специальностей лидируют лишь некоторые из этих направлений.

МОН пытается изменить ситуацию. На специальностях с традиционным недобором (среднее образование, физика, химия) на бюджет принимают всех, кто набрал минимум 130 баллов. Кроме того, для этих студентов увеличена стипендия.

Частично это работает, подтверждают во Львовской политехнике. Секретарь приёмной комиссии Роман Шуляр отмечает, что пересмотр политики МОН заставил некоторых выпускников выбрать технические направления.

Но, по мнению ректора Бугрова, этого недостаточно: чтобы дети выбирали математику или физику, профориентацию нужно начинать ещё со школы.

Несмотря на трудности, некоторые университеты демонстрируют стойкость. В КНУ, например, выросло количество абитуриентов на физико-математические направления, включая ядерную физику.

Ректор Харьковского университета имени Каразина Татьяна Кагановская подчёркивает:

— Стойкость не возникает сама по себе. Это результат работы всего коллектива. Студенты физического, химического и биологического факультетов — это те, с кем университет работает ещё со школьной скамьи.

В итоге, вступительная кампания этого года показала: украинские абитуриенты ориентируются не только на престиж, но и на безопасность, а также новые возможности.

Популярными стали специальности от экономики и менеджмента до журналистики, права и прикладной лингвистики. Наибольшее количество заявлений традиционно подали в университеты Киева и Львова.

