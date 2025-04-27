Образование

Ступени образования в Украине 2025: рассказываем какие бывают их уровни и различия между ними

Леся Манзюк, редактор сайта 27 апреля 2025, 18:30
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Фото Pexels
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