Психолог, психотерапевт или психиатр? Какая между ними разница и при каких симптомах обращаться

Война повлияла на ментальное состояние каждого украинца. Сейчас каждый из нас может нуждаться в психологической помощи, но не понимать, к кому нужно обратиться.

Итак, сегодня ты узнаешь, какие есть отличия между врачами, оказывающими психологическую помощь. При каких симптомах или жизненных ситуациях нужно идти к психологу, психотерапевту или психиатру.

Психолог

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Психолог — это первый этап в психологической помощи. Он помогает справиться с рутинными вопросами, конфликтами и работает с легкими формами психологических и эмоциональных расстройств пациента.

Чтобы стать психологом в Украине, достаточно закончить высшее образование по одной из специализаций: клиническая, практическая и семейная психология.

Однако, простой специализации и университетского курса часто не хватает, чтобы начать полноценную работу. Психологи должны выбрать метод, в котором они будут развиваться и работать.

Из наиболее известных методов можно выделить такие:

психоанализ, гештальт-терапия, транзакционный анализ, когнитивно-поведенческая терапия, положительная психотерапия

Тогда клиент сам выбирает, какой метод он хотел бы попробовать и в соответствии с этим подбирает психолога.

Психотерапевт

Этот врач является следующим звеном в иерархии психологической помощи. Он рассматривает более серьезные и тяжелые случаи психологического или эмоционального кризиса.

Обучение психотерапевта длится от четырех до пяти лет и предоставляется заведениями, которые сертифицируются и признаются международными организациями.

Это значит, что выдать диплом квалифицированного психотерапевта тебе может только заведение, которое признает хотя бы одна международная организация в области психологии.

Психотерапевт может работать как психологом, так и оказывать психотерапевтическую помощь, помогая в более сложных случаях.

Врач психиатр

Он отличается от всех предыдущих специалистов и является самым высоким звеном в лечении психических расстройств и психиатрических заболеваний.

Психиатрия — это отрасль медицины, которая предполагает изучение психических расстройств: причины их возникновения, проявления, течение, способы предотвращения и лечения. Поэтому врач психиатр имеет высшее медицинское образование.

Главное отличие психиатра от других в том, что он может выписывать медикаментозное лечение.

К нему обращаются люди с серьезными психическими отклонениями, которые могут представлять угрозу для себя и других людей, или их болезнь мешает нормально жить.

Такие психические отклонения могут появиться абсолютно у каждого человека, ведь есть три фактора происхождения, которые влияют на это:

Эндогенное происхождение, когда причина изменений психики происходит от внутренних изменений в организме. Например, изменения в гормональном фоне, физиологическое снижение уровня определенных видов нейромедиаторов и т.д. Экзогенное, спровоцированное внешними факторами, например, из-за механических повреждений мозга: сотрясения, операции, черепно-мозговой травмы. Психогенное возникает как реакция на сильное эмоциональное потрясение, которое очень травмировало. К примеру, потеря близкого человека, развод, переживание других кризисных событий.

Теперь, когда мы разобрались, в чем же отличие этих врачей, можем перейти к тому, как определить, к какому специалисту тебе обратиться.

Когда обращаться к психологу: симптомы

Итак, мы уже выяснили, что психолог берется за случаи, когда человек вполне здоров, но он хочет разобраться в себе и жизни, улучшить себя, разобраться с неприятными ситуациями.

К психологу нужно идти если:

Есть ясное понимание проблемы или конкретный запрос. Это возникло впервые, и ты не знаешь, как справиться с ситуацией самостоятельно.

Сейчас ты переживаешь кризисный период или пытаешься справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами, чувствуешь, что тебе необходимо с кем-нибудь об этом поговорить.

Например, тебе нужна поддержка в темах о тяжелом разводе, потере близкого человека, потере работы и т.д.

Тебя волнуют конфликты и ссоры в личной жизни, ты хочешь их разрешить.

У тебя все хорошо, но ты стремишься улучшить качество своей жизни. Например, избавление от установок и комплексов, которые мешают выйти на новый уровень.

Когда обращаться к психотерапевту

Психотерапевт тебе нужен, если у тебя более глубокие переживания, которые влияют на физическое состояние. К примеру: апатия, депрессия, тревога и т.д.

Тебе к психотерапевту, если:

Ты отдаешь себе отчет, что в жизни часто повторяются типичные неприятные ситуации. Ты стремишься разобраться, почему так происходит.

Тебе кажется, что твои способы реагирования или поведение отрицательно сказываются на отношениях, социальной жизни, работе и других сферах, и ты хочешь это изменить.

Есть ощущение, что смысл жизни потерян, ты не понимаешь, кем являешься на самом деле, не получаешь удовольствия от привычных дел и не находишь путей, как с этим справиться самостоятельно.

Возникают неприятные воспоминания с детства. Чувствуешь, что родители имеют влияние, которое неуместно для твоего возраста или статуса.

Твои отношения с родителями – конфликтны или мешают разным сферам жизни. Например, работе, личным отношениям и т.д.

Был травматический опыт, последствия и влияние которого ощущаются и в настоящем. Тебе нужна помощь, чтобы справиться с этим. Простыми словами, обращайся, если у тебя ПТСР.

У тебя диагностировано тяжелое заболевание, которое может закончиться летально: рак, аутоиммунное заболевание и т.п. — это эмоционально истощает и нужна поддержка.

У тебя диагностированное психическое расстройство: депрессия, тревожное расстройство, биполярное расстройство, шизофрения.

В таких случаях, прежде чем идти к психиатру за медикаментозными препаратами, нужно попробовать психотерапию.

Она поможет найти глубинные причины расстройства и изменить ошибочные убеждения. В этом случае можно обойтись и без препаратов.

Напоследок, к психотерапевту следует идти, когда, несмотря на добросовестное выполнение рекомендаций психолога, состояние начало только ухудшаться.

Когда обращаться к психиатру:

Психиатр работает с лечением психических заболеваний:

галлюцинации, навязчивые мысли, неконтролируемая тревога, периоды значительного спада активности, периоды чрезмерной активности с невозможностью упомянуть, что происходило в тот или иной момент времени, самоповреждение или вред другим.

Итак, если ты замечаешь за собой такие симптомы, то нужно обратиться к психиатру, а также не игнорируй следующие проявления:

Наличие суицидальных мыслей и плана, как покончить жизнь самоубийством или нанести тяжелые увечья.

Значительные или длительные нарушения сна: тяжело засыпать, просыпаться, беспокоит бессонница или, напротив, ты спишь слишком долго.

Нарушение аппетита: его нет или, напротив, склонность к перееданию.

Трудно сосредотачиваться и выполнять повседневные бытовые и рабочие задачи.

Выраженная апатия или, напротив, агрессия, но это невозможно объяснить или оправдать внешними обстоятельствами.

Если больше двух недель тебя не интересуют привычные увлечения, избегаешь социума, боишься брать на себя обязанности, потерялся интерес ко всему, что раньше доставляло удовольствие.

Психолог, психотерапевт и психиатр работают в команде. Если один специалист понимает, что у тебя проблемы, которые выходят за пределы его компетенции, тебя направят к другому специалисту.

Поэтому если по симптомам ты не можешь самостоятельно определить, кто тебе поможет, обратись хотя бы к кому-то. Если врач увидит, что тебе нужен другой специалист, тебя обязательно направят к нему.

Главное — не игнорировать потребности своего психологического здоровья и вовремя обращаться за помощью.

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