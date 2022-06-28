Конец одного — всегда начало другого: пять советов, как найти силы жить дальше, если потерял(-а) дом

Реальность такова, что сегодня многие украинцы оказались в затруднительной ситуации, столкнувшись с невиданной жесткостью и агрессией, которые принесли с собой оккупационные войска РФ. Война наносит множество потерь: кто-то остался без крова над головой, некоторые потеряли близких или знакомых, другие — работу и веру в будущее.

На травматическое событие каждый реагирует по-разному. Часть мобилизуется, включается в активные действия, а другие прибегают к отрицанию ситуации, как способу выжить, ведь осознание того, что ты находишься в центре событий — непозволительная роскошь психики.

Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука Инга Марченко рассказала, как найти силы жить дальше, если человек потерял дом.

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— Когда человек теряет все, то самое сложное прежде всего понять и принять действительность. Она такая, какая есть. Да, это произошло. Да, такое бывает. И надо признать это вслух. Сказать себе, что мне очень жаль, что это произошло со мной или моими близкими. Это самый сложный и первый этап в решении психологической проблемы, — говорит психолог.

Как найти силы жить дальше?

Для начала необходимо сесть за стол, взять чистый лист бумаги и максимально честно выложить все волнующие тебя моменты. Этот метод действенный с любой точки зрения. Это заставляет нас систематизировать собственные мысли и ощущения, придает проблеме наглядности, заставляет глубже проникнуть и выявить сущность.

После того как мы имеем ясное представление о своей проблеме и наглядно видим, что беспокоит, необходимо определиться с путями борьбы. На этом этапе даже самый маленький шаг будет успехом. Лучше всего, если вас будет сопровождать и поддерживать опытный психотерапевт.

Рекомендации, как вернуться к нормальной жизни

Заботиться о себе

Отрицательные эмоции, стрессы, постоянные переживания лишь усложняют затруднительное положение. Чтобы найти силы жить дальше, нужно иметь как психологическое, так и физическое здоровье. Организуй стабильное расписание дня, полноценный сон, рациональное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе — это способствует улучшению общего состояния организма.

Поставить цель

Важным этапом для поиска внутреннего ресурса является постановка целей. Они не должны быть абстрактными, дальновидными или расплывчатыми. Важно ставить перед собой реальные и достижимые цели. Можно начать с маленьких и постепенно переходить к большим.

Каждый раз при достижении цели ты будешь получать положительный опыт от того, что у тебя все получается, что ты справился(-лась).

Цели важно записать на бумаге, определив их первоочередность, а также временные рамки для их достижения.

Искать наслаждение в мелочах

Для того чтобы хотелось жить дальше, нужно хотя бы немного почувствовать себя счастливым. Напиши список как минимум со 100 вещей, которые доставляют тебе радость, удовольствие и улыбку. Это может быть массаж, покупка новых вещей, горячая ванна. Когда список будет готов, старайся каждый день выполнять хотя бы один пункт, не повторяясь.

Попробовать что-нибудь новое

Когда рушится обычный образ жизни и человек сталкивается с травмой, сознание начинает сужаться, фокусируясь на переживании. Справиться с этим поможет что-то совершенно новое, неизведанное и незнакомое.

Хорошо подойдут изучение языков, освоение нового хобби, уроки аргентинского танго или обучение игре на музыкальном инструменте.

Не сдаваться

Умению терять и начинать все сначала человек учится всю жизнь. Когда маленький ребенок учится ходить, он многократно падает. Но наконец находит в себе силы подниматься и идти к желаемому. Так и взрослый должен помнить, что каждая новая попытка — возможность усовершенствоваться. Остановиться — значит отказаться от успеха.

— Если следовать приведенным рекомендациям, ответ на вопрос: “Где найти силы жить дальше?” появится сам. Нужно только понять, что любой финиш — это всегда старт и безвыходных ситуаций не бывает. А каждый переломный момент — испытание на прочность и готовность ко встрече с заслуженным счастьем, — говорит психолог.

Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны.

Она работает по номеру 0 800 4000 23, для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.

Обратиться можно с любой проблемой, в частности:

если у тебя тревожность;

ты чувствуешь хроническую усталость;

у тебя есть проблемы со сном;

ты чувствуешь, что больше не справляешься;

случаются панические атаки;

тебе трудно адаптироваться к новым условиям;

тебе сложно пережить потери в жизни и т.д.

Во время войны у людей усилились проблемы с тревожностью, ведь наша нервная система находится в постоянном напряжении. Ранее мы рассказывали, как бороться с тревожностью с утра до самой ночи.

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