Конец одного — всегда начало другого: пять советов, как найти силы жить дальше, если потерял(-а) дом

Реальность такова, что сегодня многие украинцы оказались в затруднительной ситуации, столкнувшись с невиданной жесткостью и агрессией, которые принесли с собой оккупационные войска РФ. Война наносит множество потерь: кто-то остался без крова над головой, некоторые потеряли близких или знакомых, другие — работу и веру в будущее.
На травматическое событие каждый реагирует по-разному. Часть мобилизуется, включается в активные действия, а другие прибегают к отрицанию ситуации, как способу выжить, ведь осознание того, что ты находишься в центре событий — непозволительная роскошь психики.
Психолог горячей линии психологической поддержки от благотворительного фонда Запорука Инга Марченко рассказала, как найти силы жить дальше, если человек потерял дом.
— Когда человек теряет все, то самое сложное прежде всего понять и принять действительность. Она такая, какая есть. Да, это произошло. Да, такое бывает. И надо признать это вслух. Сказать себе, что мне очень жаль, что это произошло со мной или моими близкими. Это самый сложный и первый этап в решении психологической проблемы, — говорит психолог.
Для начала необходимо сесть за стол, взять чистый лист бумаги и максимально честно выложить все волнующие тебя моменты. Этот метод действенный с любой точки зрения. Это заставляет нас систематизировать собственные мысли и ощущения, придает проблеме наглядности, заставляет глубже проникнуть и выявить сущность.
После того как мы имеем ясное представление о своей проблеме и наглядно видим, что беспокоит, необходимо определиться с путями борьбы. На этом этапе даже самый маленький шаг будет успехом. Лучше всего, если вас будет сопровождать и поддерживать опытный психотерапевт.
Отрицательные эмоции, стрессы, постоянные переживания лишь усложняют затруднительное положение. Чтобы найти силы жить дальше, нужно иметь как психологическое, так и физическое здоровье. Организуй стабильное расписание дня, полноценный сон, рациональное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе — это способствует улучшению общего состояния организма.
Важным этапом для поиска внутреннего ресурса является постановка целей. Они не должны быть абстрактными, дальновидными или расплывчатыми. Важно ставить перед собой реальные и достижимые цели. Можно начать с маленьких и постепенно переходить к большим.
Каждый раз при достижении цели ты будешь получать положительный опыт от того, что у тебя все получается, что ты справился(-лась).
Цели важно записать на бумаге, определив их первоочередность, а также временные рамки для их достижения.
Цели важно записать на бумаге, определив их первоочередность, а также временные рамки для их достижения.
Для того чтобы хотелось жить дальше, нужно хотя бы немного почувствовать себя счастливым. Напиши список как минимум со 100 вещей, которые доставляют тебе радость, удовольствие и улыбку. Это может быть массаж, покупка новых вещей, горячая ванна. Когда список будет готов, старайся каждый день выполнять хотя бы один пункт, не повторяясь.
Когда рушится обычный образ жизни и человек сталкивается с травмой, сознание начинает сужаться, фокусируясь на переживании. Справиться с этим поможет что-то совершенно новое, неизведанное и незнакомое.
Хорошо подойдут изучение языков, освоение нового хобби, уроки аргентинского танго или обучение игре на музыкальном инструменте.
Хорошо подойдут изучение языков, освоение нового хобби, уроки аргентинского танго или обучение игре на музыкальном инструменте.
Умению терять и начинать все сначала человек учится всю жизнь. Когда маленький ребенок учится ходить, он многократно падает. Но наконец находит в себе силы подниматься и идти к желаемому. Так и взрослый должен помнить, что каждая новая попытка — возможность усовершенствоваться. Остановиться — значит отказаться от успеха.
— Если следовать приведенным рекомендациям, ответ на вопрос: “Где найти силы жить дальше?” появится сам. Нужно только понять, что любой финиш — это всегда старт и безвыходных ситуаций не бывает. А каждый переломный момент — испытание на прочность и готовность ко встрече с заслуженным счастьем, — говорит психолог.
Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны.
Она работает по номеру 0 800 4000 23, для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.
Она работает по номеру 0 800 4000 23, для звонков из-за границы +38 050 493 03 07.
Обратиться можно с любой проблемой, в частности:
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