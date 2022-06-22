Вопреки всему, возвращаться к жизни! Как бороться с тревожностью с утра и до самой ночи

Несмотря на то, что прошло уже почти четыре месяца с начала полномасштабного вторжения, тем не менее, нашей психике довольно трудно перестроиться и вернуться к привычной жизни. В условиях войны многие испытывают страх и тревожность, теряют чувство безопасности.

Поэтому врач-психолог Александр Аврамчук рассказал, как снизить уровень напряженности в таких нетипичных обстоятельствах, а также как это делать в течение целого дня.

Как начинать утро

Каждое утро проверяй, собраны ли необходимые вещи и чемодан на случай быстрого реагирования. Подготовленные вещи уменьшают панику при необходимости действовать быстро.

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Не забывай утром делать зарядку. Это могут быть простейшие физические упражнения длительностью пять минут. Физическая активность и растяжки активизируют не только сердечно-сосудистую систему и мышцы, но и парасимпатическую нервную систему.

Она обеспечивает распределение нашего ресурса в периоды адаптации к стрессовым условиям, усиливая наши возможности восстановления.

Не стоит забывать и о том, что доставляет тебе удовольствие. Послушай музыку, посмотри фотоархивы, поговори с родными или друзьями.

Не пренебрегай завтраком, ведь это самый важный прием пищи в течение дня.

Также с утра нужно пить воду, желательно теплой или комнатной температуры. Вода способствует активации нервной системы и влияет на работу мышц, что необходимо в условиях быстрого реагирования. Обезвоживание может вызвать ухудшение работы мозга и влиять на ваше настроение.

Что делать в течение дня

Не забывай делать перерыв между выполнением заданий.

Не избегай общения с другими людьми.

Поддерживай порядок в доме и на рабочем месте.

После работы

Заведи блокнот и помечай каждый день, какую работу ты проделал(-а). Если ты занимаешься волонтерством, твоя работа связана с общением в сложных обстоятельствах или ты работаешь под постоянным напряжением, найди время пообщаться с супервизором (ментором, руководителем). Расскажи о своих переживаниях друзьям или поделитесь в соцсетях, но осторожно относись к распространению личной информации.

Позвони или напиши своим близким, расскажи о себе и поинтересуйся их делами. Не забывай после работы пополнять свой ресурс — сделай что-нибудь приятное для себя.

Что делать перед сном

Вечером, перед сном, тоже лучше сделать какие-то физические упражнения. Можно заняться йогой или помедитировать. Почитай книгу, но не новости. Запиши в блокноте несколько дел, которые ты должен(-а) совершить завтра. Проверь все необходимые вещи на месте (то, что планируешь одеть, и тревожный чемодан).

Подготовь место для сна. Не ложись спать голодным. Старайся ложиться спать в одно и то же время, чтобы был налажен режим.

Если не удается заснуть в течение 15 минут, встань и займись чем-нибудь, что отвлечет негативные мысли. Через полчаса вернись в постель.

Если ты ждешь сообщения от кого-то, проверяй телефон не чаще раза в 30 минут.

Люди, находящиеся в безопасных местах, могут испытывать больший страх, чем люди в горячих точках. Ранее мы рассказывали, почему люди в тылу испытывают больше тревоги.

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