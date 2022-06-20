В тылу чувствуют больше тревоги, чем на фронте: как помочь себе избавиться от эмоционального напряжения

Как-то постоянно неспокойно и совсем неудобно, что нахожусь в относительно спокойной среде. По крайней мере, пару раз за период полномасштабной войны каждый испытывал такие чувства.

Сразу становится так стыдно. Почему я чувствую так много, когда люди живут под постоянными обстрелами и могут чувствовать себя еще хуже?

И все же, как показало исследование агентства Proinsight Lab при содействии Национальной Психологической Ассоциации, чем дальше зоны боевых действий находится человек, тем больше он чувствует тревогу.

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Специалисты предполагают, что это может быть связано с травмой свидетеля, возникающей от просмотра новостей и ростом чувства вины из-за нахождения в безопасности.

Психотерапевт Илья Полуденный и военный психолог Андрей Козинчук объяснили, почему украинцы в тылу чувствуют тревогу и как от нее избавиться.

Илья Полуденный рассказывает, когда человек слышит постоянные взрывы и понимает, что рядом идут ожесточенные бои, то его мозг и эмоции будут направлены только на одно – выживание.

Однако если человек находится в относительно спокойной среде, то его психика способна выполнять больше функций и испытать гораздо больше эмоций, таких как вина, стыд и, конечно, тревога.

То есть, во внутреннем мире появляется место для большого количества переживаний, которые впоследствии истощают человека морально и не дают ему полноценно функционировать и физически.

Военный психолог и капитан ВСУ Андрей Козинчук говорит, что даже страх у людей на фронте и в тылу отличается. Например, когда войну видишь только в новостях, и она отходит в фоновый режим, то мозг начинает дорисовывать и придумывать события, которые могли бы произойти, но этого не случилось.

Поэтому из-за перенасыщения фантазиями и постоянно нависающим напряжением становится только тревожнее. Человек не видит конкретики — только страшные ожидания, которые вытягивают все силы.

Напротив на фронте все эмоции выкручены на максимум и приобретают реальные значения. Мозг не дает и секунды подумать о том, от чего идет звук свиста, человек машинально падает на землю, чтобы спастись. Все мысли и переживания сводятся к выживанию.

Как помочь себе уменьшить чувство тревоги

Прежде всего, стоит поговорить с кем-то о своих страхах и переживаниях. Таким образом, война уже не будет находиться на позиции фона, а выйдет на первый план. Она становится реальной, а значит найти конкретные решения можно быстрее.

Кроме того, не стоит обесценивать свою тревогу из-за того, что якобы вокруг относительно безопасно. Это лишь усугубляет эмоциональное состояние и увеличивает чувство беспокойства.

Еще одним проявлением тревоги может быть полное изнурение и даже агрессия. Поэтому важно делиться с окружающими своими чувствами и объяснять, откуда весь негатив. Это позволит не разругаться до основания с близкими и не ухудшать свое эмоциональное состояние.

К тому же нужно научиться изменять перспективу и чередовать фокус между войной и жизнью. То есть не забывать, как воспринимать военные события и осмысливать их, так и проживать каждую минуту собственной жизни.

И напоследок самое важное – несмотря на все, нужно искать способы добраться до безопасного места и продолжать заботиться о себе.

Однако, кроме тревоги, в твою жизнь неожиданно может прийти и выгорание. Читай как с ним бороться и зачем составлять ресурсный список.