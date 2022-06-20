Психологія

В тилу відчувають більше тривоги, ніж на фронті: як допомогти собі позбутись емоційної напруги

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Червня 2022, 16:00
В тилу відчувають більше тривоги, ніж на фронт
Фото: Unsplash

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