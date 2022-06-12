Привид безвиході ходить за тобою по п’ятах? Поради психологині, як знайти рішення для будь-якої ситуації

Будь-який стан у період війни — нормально! Про це з першого тижня повномасштабного вторгнення Росії в Україну говорить кожен психолог.

Фахівці радять приймати всі свої емоції, намагатися їх зрозуміти й прожити, а не нехтувати переживаннями.

Одна з поширених актуальних проблем — відчуття безвиході. Психологиня та ведуча проекту Нового каналу Екси Наталя Єжова розповіла, як побороти розгубленість і знайти вихід з будь-якої ситуації.

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Будь-який емоційний стан — це тимчасово

Потрібно розуміти, що ми можемо вплинути на свій стан, а не залишатися з думками: “Усе саме мине”. Ви відповідальні за своє життя, тож беріть кермо до рук і змінюйте свій стан.

Неідеальна дія краще ідеальної бездіяльності

Обговоріть своє самопочуття з близькими. Поговоріть із п’ятьма людьми й попросіть поради. Далі вже вирішите собі, прислухатися чи ні. Але у вас буде якась інформація та підказки від рідних.

Якщо ж це не допомагає, зверніться до психолога. Він поставить вам ті запитання, які ви не можете собі поставити самі, і допоможе впоратися з непідконтрольними вам емоціями, — радить Єжова.

Якщо немає виходу, то знайдіть вхід

Почніть щось нове. Робіть маленькі кроки для того, щоб це нове закріпилось у вашому житті. Покрутіть своє життя, наче іграшковий будиночок, і подумайте, з якого боку ще можна зайти. І, звісно, знайти своє нове щастя.

Чого ви хочете?

Запишіть чітко за пунктами свої бажання. Це допоможе вам відштовхнутись і почати діяти для налагодження свого загального самопочуття.

Не прив’язуйтеся до картинки ідеального життя, але пофантазуйте на подібну тему. Це додасть вам натхнення й допоможе розуму “прокласти шлях” до досягнення цієї картинки, — рекомендує психологиня.

Не стійте на місці

Визначення фінальної картинки автоматично викличе дії назустріч їй. Чітко тримайте в голові бажану ціль. Пам’ятайте, у якому напрямку ми спрямовуємо свою енергію та увагу, туди й робимо кроки.

Коли ви пройдете всі ці етапи, то зрозумієте, що насправді завжди є вихід, і ви знаєте, де він. Нас просто зазвичай зупиняє страх.

Не бійтеся визначати свої цінності — сім’я, друзі, здоров’я, навчання, кар’єра. І працюйте для їх досягнення, відкидаючи думки про безвихідь.

Обирайте себе! Кожен з нас сміливий і має боротися за своє життя. Знайте, до майбутнього вашої мрії є багато доріг.

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