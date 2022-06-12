Призрак безысходности ходит за тобой по пятам? Советы психолога, как найти решение для любой ситуации

Любое состояние в период войны — нормально! Об этом с первой недели полномасштабного вторжения России в Украину говорит каждый психолог.

Специалисты советуют принимать все свои эмоции, пытаться их понять и прожить, а не пренебрегать переживаниями.

Одна из распространенных актуальных проблем — чувство безысходности. Психолог и ведущая проекта Нового канала Эксы Наталья Ежова рассказала, как побороть растерянность и найти выход из любой ситуации.

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Любое эмоциональное состояние — это временно

Нужно понимать, что мы можем повлиять на свое состояние, а не оставаться с мыслями: “Все само пройдет”. Вы ответственны за свою жизнь, берите руль в руки и меняйте свое состояние.

Неидеальное действие лучше идеального бездействия

Обсудите свое самочувствие с близкими. Поговорите с пятью людьми и попросите совета. Дальше уже решите себе, прислушаться или нет. Но у вас будет какая-нибудь информация и подсказки от родных.

Если это не помогает, обратитесь к психологу. Он задаст вам те вопросы, которые вы не можете себе задать сами, и поможет справиться с неподконтрольными вам эмоциями, — советует Ежова.

Если нет выхода, то найдите вход

Начните что-нибудь новое. Делайте маленькие шаги для того, чтобы это новое закрепилось в вашей жизни. Покрутите свою жизнь, как игрушечный домик, и подумайте, с какой стороны еще можно зайти. И, конечно, обрести свое новое счастье.

Что вы хотите?

Запишите четко свои желания по пунктам. Это поможет вам оттолкнуться и начать действовать для налаживания общего самочувствия.

Не привязывайтесь к картинке идеальной жизни, но пофантазируйте на подобную тему. Это придаст вам вдохновение и поможет уму “проложить путь” к достижению этой картинки, — рекомендует психолог.

Не стойте на месте

Определение финальной картинки автоматически вызовет действия навстречу ей. Четко держите в голове желаемую цель. Помните, в каком направлении мы устремляем свою энергию и внимание, туда и делаем шаги.

Когда вы пройдете все эти этапы, то поймете, что действительно есть выход, и вы знаете, где он. Нас просто обычно останавливает страх.

Не бойтесь определять свои ценности — семья, друзья, здоровье, учеба, карьера. И работайте для их достижения, отвергая мысли о безысходности.

Выбирайте себя! Каждый из нас смел и должен бороться за свою жизнь. Знайте, к будущему вашей мечты есть много дорог.

24 февраля украинцы почувствовали беспомощность, ведь адаптация к новым условиям жизни и постоянная опасность — точно не то, что мы планировали на этот год.

Многие до сих пор страдают от неопределенности. Читай советы психолога, как справиться с растерянностью во время войны.

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