Призрак безысходности ходит за тобой по пятам? Советы психолога, как найти решение для любой ситуации

Любое состояние в период войны — нормально! Об этом с первой недели полномасштабного вторжения России в Украину говорит каждый психолог.
Специалисты советуют принимать все свои эмоции, пытаться их понять и прожить, а не пренебрегать переживаниями.
Одна из распространенных актуальных проблем — чувство безысходности. Психолог и ведущая проекта Нового канала Эксы Наталья Ежова рассказала, как побороть растерянность и найти выход из любой ситуации.
Нужно понимать, что мы можем повлиять на свое состояние, а не оставаться с мыслями: “Все само пройдет”. Вы ответственны за свою жизнь, берите руль в руки и меняйте свое состояние.
Обсудите свое самочувствие с близкими. Поговорите с пятью людьми и попросите совета. Дальше уже решите себе, прислушаться или нет. Но у вас будет какая-нибудь информация и подсказки от родных.
Если это не помогает, обратитесь к психологу. Он задаст вам те вопросы, которые вы не можете себе задать сами, и поможет справиться с неподконтрольными вам эмоциями, — советует Ежова.
Если это не помогает, обратитесь к психологу. Он задаст вам те вопросы, которые вы не можете себе задать сами, и поможет справиться с неподконтрольными вам эмоциями, — советует Ежова.
Начните что-нибудь новое. Делайте маленькие шаги для того, чтобы это новое закрепилось в вашей жизни. Покрутите свою жизнь, как игрушечный домик, и подумайте, с какой стороны еще можно зайти. И, конечно, обрести свое новое счастье.
Запишите четко свои желания по пунктам. Это поможет вам оттолкнуться и начать действовать для налаживания общего самочувствия.
Не привязывайтесь к картинке идеальной жизни, но пофантазируйте на подобную тему. Это придаст вам вдохновение и поможет уму “проложить путь” к достижению этой картинки, — рекомендует психолог.
Не привязывайтесь к картинке идеальной жизни, но пофантазируйте на подобную тему. Это придаст вам вдохновение и поможет уму “проложить путь” к достижению этой картинки, — рекомендует психолог.
Определение финальной картинки автоматически вызовет действия навстречу ей. Четко держите в голове желаемую цель. Помните, в каком направлении мы устремляем свою энергию и внимание, туда и делаем шаги.
Когда вы пройдете все эти этапы, то поймете, что действительно есть выход, и вы знаете, где он. Нас просто обычно останавливает страх.
Не бойтесь определять свои ценности — семья, друзья, здоровье, учеба, карьера. И работайте для их достижения, отвергая мысли о безысходности.
Не бойтесь определять свои ценности — семья, друзья, здоровье, учеба, карьера. И работайте для их достижения, отвергая мысли о безысходности.
Выбирайте себя! Каждый из нас смел и должен бороться за свою жизнь. Знайте, к будущему вашей мечты есть много дорог.
24 февраля украинцы почувствовали беспомощность, ведь адаптация к новым условиям жизни и постоянная опасность — точно не то, что мы планировали на этот год.
Многие до сих пор страдают от неопределенности. Читай советы психолога, как справиться с растерянностью во время войны.
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