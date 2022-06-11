Не свари себе, або Що робити, коли опускаються руки

Ще півроку тому сподівались пірнати в басейн, а три місяці тому пізнали глибини емоційного моря. Своїм штурмом воно то підносить на верх захоплення від звитяги українських воїнів, то опускає на низини почуттів від того, що коять окупанти.

І так щодня ми їдемо вибоїстою дорогою війни. Однак як не втратити почуття реальності, коли знаходишся за кермом своєї долі?

Відповідь проста – навчитись відновлювати свою енергію, коли опускаються руки. Оскільки після великого потоку емоцій приходить те жахливе спустошення і слизькі думки: “Все пропало”, “Ми не встоїмо”, “Що зі мною буде?”.

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Письменник, журналіст, співведучий подкасту про психологію Марк Лівін пояснив, як самостійно подолати стан відчаю та відновити свої сили.

Не сварити себе

У випадку, якщо раптово ловиш себе на думці, що сил просто немає, нічого не хочеться робити й так клонить у сон, не варто себе сварити.

Це абсолютно нормальна реакція організму на те, що він витратив свою енергію на емоції, навіть якщо фізично нічого не потрібно було робити.

Якісно відпочивати

Варто зрозуміти, що такі жахливі думки та відчай часто чіпляються до виснаженої людини як фізично, так і психічно.

За стійку бойову психіку слизьким думкам зачепитися складніше. Але за ослаблену – запросто.

Тому потрібно якісно відпочивати. Не просто полежати біля телевізора, але й гарненько виспатись та поїсти.

Потрібно попіклуватись про себе та зробити те, що завжди допомагало приходити в норму. Можна постояти під гарячим душем, або поспілкуватись із рідними людьми.

Відділити себе від думки Все пропало

Звучить непросто і досить заплутано. Проте усе не так уже й складно. Коли ми приміряємо думку Все пропало у формулювання Я пропала/пропав, то це не дає мислити логічно.

Коли ж вдається її відділити від себе та усвідомити, що це всього лише думка, то можна віднайти у собі сили, щоб опанувати ситуацію та власні емоції.

Сон рятує психіку

Можливо, хтось помічав, як ввечері накривають з головою негативні думки. Однак, якщо дати собі спокій і спробувати заснути, то на ранок вони вже не здаються настільки страшними. Проста життєва практика, але така дієва.

Ще один гарним способом позбутись емоційного напруження може стати звичайний плач. Читай, чому сльози важливі у гештальттерапії.

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