Не ругай себя, или Что делать, когда опускаются руки

Еще полгода назад надеялись нырять в бассейн, а три месяца назад узнали глубины эмоционального моря. Оно то возносит на верх восхищения от мужества украинских воинов, то опускает в низины чувств от того, что творят оккупанты.

И так каждый день мы едем по тернистой дороге войны. Однако как не потерять чувство реальности, когда находишься за рулем своей судьбы?

Ответ прост – научиться восстанавливать свою энергию, когда опускаются руки. Поскольку после большого потока эмоций приходит то ужасное опустошение и скользкие мысли “Все пропало”, “Мы не выстоим”, “Что со мной будет”.

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Не ругать себя

В случае, если внезапно ловишь себя на мысли, что сил просто нет, ничего не хочется делать и клонит в сон, не стоит себя ругать.

Это абсолютно нормальная реакция организма на то, что он потратил свою энергию на эмоции, даже если физически ничего не нужно было делать.

Качественно отдыхать

Следует понять, что такие ужасные мысли и отчаяние часто пристают к истощенному человеку как физически, так и психически.

За стойкую боевую психику скользким мыслям зацепиться сложнее. Но за ослабленную — запросто.

Потому нужно качественно отдыхать. Не просто полежать у телевизора, но и хорошенько выспаться и поесть.

Нужно позаботиться о себе и сделать то, что всегда помогало приходить в норму. Можно постоять под горячим душем или пообщаться с родными людьми.

Отделить себя от мысли Все пропало

Звучит уже непросто и довольно запутанно. Однако все гораздо проще. Когда мы примеряем мысль Все пропало в формулировке Я пропала/пропал, это не дает мыслить логически.

Если же удается отделить от себя и осознать, что это всего лишь мысль, то можно найти в себе силы, чтобы овладеть ситуацией и собственными эмоциями.

Сон спасает психику

Возможно, кто-нибудь замечал, как вечером накрывают с головой негативные мысли. Однако, если оставить себя в покое и попытаться заснуть, то к утру они уже не кажутся столь страшными. Простая жизненная практика, но такая действенная.

Еще один хорошим способом избавиться от эмоционального напряжения может стать обычный плач. Читай, почему слезы важны в гештальттерапии.

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