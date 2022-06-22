Попри все, повертатися до життя! Як боротися з тривожністю від ранку до самої ночі

Хоч минуло вже майже чотири місяці від початку повномасштабного вторгнення, проте нашій психіці досить важко перелаштуватися і повернутися до звичного життя. В умовах війни багато людей відчувають страх та тривожність, втрачають відчуття безпеки.

Тож лікар-психолог Олександр Аврамчук розповів, як знизити рівень напруженості в таких нетипових обставинах, а також як це робити протягом цілого дня.

Як починати ранок

Кожного ранку перевіряй, чи зібрані необхідні речі та валізка на випадок швидкого реагування. Підготовлені речі зменшують паніку в разі необхідності діяти швидко.

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Не забувай уранці робити руханку. Це можуть бути найпростіші фізичні вправи тривалістю п’ять хвилин. Фізична активність та розтяжки активізують не тільки серцево-судинну систему та м’язи, але й парасимпатичну нервову систему.

Вона забезпечує розподіл нашого ресурсу в періоди адаптації до стресових умов, підсилюючи наші спроможності до відновлення.

Не варто забувати й про те, що приносить тобі задоволення. Послухай музику, передивися фотоархіви, поговори з рідними чи друзями.

Не нехтуй сніданком, адже це найважливіший прийом їжі впродовж дня.

Також зранку треба пити воду, бажано теплої чи кімнатної температури. Вода сприяє активації нервової системи та впливає на роботу м’язів, що так необхідно в умовах швидкого реагування. Зневоднення може викликати погіршення роботи мозку та впливати на ваш настрій.

Що робити протягом дня

Не забувай робити перерву між виконанням завдань.

Не уникай спілкування з іншими людьми.

Підтримуй порядок в оселі та на робочому місці.

Після роботи

Заведи нотатник та помічай щодня, яку роботу ти виконав(-ла).

Якщо ти займаєшся волонтерством, твоя робота пов’язана зі спілкуванням у складних обставинах чи ти працюєш під постійною напругою, знайди час поспілкуватися з супервізором (ментором, керівником). Розкажи про свої переживання друзям або поділися в соцмережах, але обережно стався до поширення особистої інформації.

Зателефонуй чи напиши своїм близьким, розкажи про себе та поцікався їхніми справами. Не забувай після роботи поповнювати свій ресурс — зроби щось приємне для себе.

Що робити перед сном

Увечері, перед сном, теж бажано зробити якісь фізичні вправи. Можна зайнятися йогою чи помедитувати. Почитай книгу, але не новини. Запиши у нотатнику кілька справ, які ти повинен(-на) зробити завтра. Перевір, чи всі необхідні речі на місці (те, що плануєш одягнути, та тривожна валізка).

Підготуй місце для сну. Не лягай спати голодним(-ою). Намагайся лягати спати в той самий час, щоб був налагоджений режим.

Якщо не вдається заснути впродовж 15 хвилин, встань і займися чимось, що відволіче негативні думки. За півгодини повернися в ліжко.

Якщо ти чекаєш на повідомлення від когось, перевіряй телефон не частіше ніж раз на 30 хвилин.

Люди, які перебувають у безпечних місцях, можуть відчувати більший страх, ніж люди в гарячих точках. Раніше ми розповідали, чому люди в тилу відчувають більше тривоги.

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