Думать и быть извергом – разные вещи. Можно ли стать убийцей из-за чрезмерной злости к россиянам

Уже больше двух месяцев украинцы переживают ужасы войны. Наши граждане страдают от жестокости российских солдат. Оккупанты уничтожают наши дома, издеваются над мирным населением, стремятся устроить продовольственный кризис и отнимают жизни детей и взрослых.

Каждый день после просмотра новостей у украинцев возникает все больше злости по отношению к россиянам. Порой это чувство граничит с ненавистью и желанием смерти врагу.

Иногда такие жестокие мысли пугают украинцев. Некоторые могут задаться вопросом: а способен ли я на убийство. Но действительно ли это так? Мы расскажем о злости во время войны и возможно ли из-за чрезмерной злости стать убийцей.

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Разобраться в этом вопросе помогли два психолога. Психотерапевт-супервизор и президент Украинской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Валентина Паробий, а также психотерапевт, директор Института психического здоровья УКУ и Украинского института когнитивно-поведенческой терапии Олег Романчук.

О злости во время войны

Валентина Паробий говорит, что ненависть является крайним проявлением злости, а злость — это одна из базовых эмоций.

Злость нам нужна, потому что она сигнализирует, что наши нужды и границы нарушаются. Она дает энергию, чтобы отстаивать свои права.

По ее словам, без злости и праведного гнева почти невозможно бороться.

— Почему мы ненавидим? Мы хотим жить в свободной, спокойной и независимой стране. Для многих то, что происходит сейчас, не случалось никогда ранее, потому и наши реакции могут быть сильными, как никогда.

Но я бы не сказала, что ненависть убивает.

Однако психотерапевт предупреждает о “красных флажках”, так называемых маркерах, когда стоит задуматься, что что-то не так.

— Если ваша система “бей-беги” постоянно активирована, у вас повышенное сердцебиение, трудно сидеть на месте, расслабиться, основное содержание мыслей — это катастрофизация, если в течение дня вы постоянно трусливы, злы или грустны — вам нужна помощь.

Валентина Паробий говорит: для того, чтобы уменьшить злость и ненависть, нужно меньше читать соцсети, оставить только несколько информационных изданий, которым доверяете. А также заниматься физической активностью.

А психотерапевт Олег Романчук говорит, что злоба адекватна данной ситуации. Она дает нам храбрость.

— Конечно, не всем из нас нужно брать автомат и идти на войну, но то, что мы чувствуем, очень естественно. Это нужно понимать и принять.

Но если мы начинаем переходить через границу человечности, то уподобляемся врагу.

— Мы можем понимать, что мы хотим возмездия, но не планируем это воплощать это в жизнь.

Мы должны овладеть этим (чувством) и оставаться людьми.

Олег Романчук говорит, что со злобой не нужно бороться — ею нужно овладеть.

Можно ли стать убийцей из-за мыслей о мести

Психотерапевт Валентина Паробий говорит, что мнения о мести диктуются базовой злостью — психика хочет найти успокоение в том, что справедливость восстановлена.

Мысли о мести — это желание справедливого мира, необходимость контролировать что-то.

Конечно, эти преступники (в нашем случае — российские военные) должны быть привлечены к ответственности.

По ее словам, если у человека есть инструменты для того, чтобы помочь привлечь виновных к ответственности, то нужно работать в этом направлении. Собирать улики и готовить их для международных организаций.

Также Валентина Паробий отмечает: если человек будет над кем-то издеваться, то получит посттравматическое расстройство.

А психотерапевт Олег Романчук говорит, что некоторые люди пугаются мыслей о мести. Им кажется, что они становятся резниками.

— Я — детский психиатр, ко мне часто приходят родители и говорят, что их ребенок рисует, как убивает российских солдат или что-нибудь такое. На самом деле ребенок не “сошел с ума” — это его нормальная реакция на ненормальные события.

Психотерапевт подчеркивает, что думать и стать извергом — это разные вещи.

По словам психотерапевта, мы все проживаем разные эмоции, но мы делаем выбор. У нас могут быть разные эмоции, но мы делаем выбор. Он рекомендует остановиться, сделать несколько вдохов и выдохов и проанализировать ситуацию.

А дальше нужно себе сказать: “Да, я понимаю, откуда этот порыв, я не становлюсь из-за этого маньяком, убийцей. Моя ценность в том, что я хочу быть человеком, и да, мой народ будет мстить, но только в контексте требования справедливости. Он не перейдет границы, не будет делать в ответ что-либо бесчеловечное, не уподобится врагу”.

В такой ситуации главное помнить о наших ценностях. О том, чем мы отличаемся от россиян. И почему, несмотря на ненависть, мы все же остаемся людьми.

Во время войны люди меняются. Мы все переживаем стресс, который влияет на нас. Многие теряют мотивацию и не хотят ничего делать. Раньше мы рассказывали об апатии и хронической усталости, и о том, как их побороть.