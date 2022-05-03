Психология

Думать и быть извергом – разные вещи. Можно ли стать убийцей из-за чрезмерной злости к россиянам

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 мая 2022, 22:00
Чи нормально відчувати ненависть до росіян
Фото: Unsplash, Pexels

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