Психологія

Думати і бути нелюдом — це різні речі. Чи можна стати вбивцею через надмірну злість до росіян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Травня 2022, 22:00
Чи нормально відчувати ненависть до росіян
Фото: Pexels

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