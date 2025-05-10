Если потрачу средства — меня не будет: что стоит за денежной тревогой и как ее преодолеть

Иногда встречаются такие люди, которые вроде и купаются в достатке, однако спят с калькулятором под подушкой. Даже тогда, когда счет стабилен, кредитка без долгов, а зарплата растет, многие из нас все равно испытывают беспокойство, связанное с деньгами.

Психолог Ольга Корбут объяснила Психологічній підтримці, почему появляется финансовая тревога и почему наши страхи часто связаны с эмоциями, а не с финансовым положением.

Деньги — это любовь

Во многих семьях деньги превращаются в заменитель эмоциональной близости.

Если в детстве ребенок не чувствовал, что его просто так любят, во взрослой жизни он может пытаться купить и заработать любовь щедрыми подарками или самопожертвованием. Такой сценарий ведет к эмоциональному истощению и тревоге, даже когда финансов хватает.

Отсутствие поддержки с детства

Иногда финансовая тревога часто тянет корни из детства. Люди, которые не чувствовали стабильной поддержки от родителей, во взрослом возрасте могут переносить ощущение угрозы на финансы. Они боятся тратить, даже когда у них достаточно средств.

Такие люди могут постоянно откладывать на черный день и одновременно не позволять себе даже базовых вещей.

Деньги как единственный ресурс

Также человек фокусируется на деньгах и как на единственном источнике уверенности. Даже появляются привычки, которые только подпитывают тревогу: постоянное обновление банковского приложения, контроль каждой траты, паника из-за непредвиденных платежей.

Деньги становятся объектом чрезмерной инвестиции, а потому и единственной точкой опоры в жизни.

Некоторые люди не научились с детства принимать потери, поэтому для них денег всегда должно быть много.

Контроль как иллюзия безопасности

Кто-то постоянно контролирует деньги, чтобы компенсировать хаос, который был в детстве. Когда мир казался непредсказуемым, контроль над финансами становится единственным стабильным островком. Но стоит потерять лишь часть этого контроля — и тревога стремительно возрастет.

— Если в детстве у родителей часто менялось настроение или они не выполняли обещаний, дети учились выживать через попытки управлять внешним миром.

Поэтому во взрослой жизни эта установка перенеслась на деньги.

Что с этим делать

Финансовая тревога — это не о цифрах. Это об эмоциональной опасности и страхе остаться без любви, поддержки, контроля. Увеличить доход — не панацея. Важно работать над собой, учиться видеть в себе ценность не только через призму банковского счета, бороться с собственным страхом.

Для начала просто сядь в мягкое кресло, закрой глаза и попробуй найти тот самый момент, который вызвал у тебя денежную тревогу.

Если финансовые вопросы слишком сильно влияют на эмоциональное состояние, стоит обратиться к психологу. Ранее мы рассказывали, как начать разговор о финансах с любимым человеком.

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