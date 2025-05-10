Якщо витрачу кошти — мене не буде: що стоїть за грошовою тривогою і як її подолати

Фото Pexels Іноді зустрічаються такі люди, які наче й купаються в достатку, проте сплять із калькулятором під подушкою. Навіть тоді, коли рахунок стабільний, кредитка без боргів, а зарплата зростає, багато хто з нас однаково відчуває неспокій, пов’язаний з грошима. Психологиня Ольга Корбут пояснила Психологічній підтримці, чому зʼявляється фінансова тривога та чому наші страхи часто повʼязані з емоціями, а не з фінансовим становищем. Гроші — це любов У багатьох родинах гроші перетворюються на замінник емоційної близькості.Якщо в дитинстві дитина не відчувала, що її люблять просто так, то у дорослому житті вона може намагатися купити та заробити любов щедрими подарунками або самопожертвою. Такий сценарій веде до емоційного виснаження і тривоги, навіть коли фінансів вистачає. Відсутність підтримки з дитинства Іноді фінансова тривога часто тягне коріння з дитинства. Люди, які не відчували стабільної підтримки від батьків, у дорослому віці можуть переносити відчуття загрози на фінанси. Вони бояться витрачати, навіть коли мають достатньо. Такі люди можуть постійно відкладати на чорний день і водночас не дозволяти собі навіть базових речей. Гроші як єдиний ресурс Також людина фокусується на грошах і як на єдиному джерелі впевненості. Навіть з’являються звички, що лише підживлюють тривогу: постійне оновлення банківського застосунку, контроль кожної витрати, паніка через непередбачені платежі. Pexels Гроші стають обʼєктом надмірної інвестиції, а через це і єдиною точкою опори у житті. Деякі люди не навчилися з дитинства приймати втрати, тому для них грошей завжди має бути багато. Читати на тему Гривня витісняє долар? Як змінилися валютні вкладення українців Дізнайся у нашому матеріалі, чому українці змінюють стратегію заощаджень. Контроль як ілюзія безпеки Хтось постійно контролює гроші, щоб компенсувати хаос, який був в дитинстві. Коли світ здавався непередбачуваним, контроль над фінансами стає єдиним стабільним острівцем. Але варто втратити лише частину цього контролю — і тривога стрімко зросте. — Якщо у дитинстві в батьків часто змінювався настрій або вони не виконували обіцянок, малеча вчилася виживати через спроби керувати зовнішнім світом. Тому у дорослому житті ця установка перенеслася на гроші. Що з цим робити Фінансова тривога — це не про цифри. Це про емоційну небезпеку та страх залишитися без любові, підтримки, контролю. Збільшити дохід — не панацея. Важливо працювати над собою, вчитися бачити в собі цінність не тільки через призму банківського рахунку, боротися з власним страхом. Для початку просто сядь у мʼяке крісло, заплющ очі та спробуй знайти той самий момент, який викликав у тебе грошову тривогу. Якщо фінансові питання надто сильно впливають на емоційний стан, варто звернутися до психолога. А раніше ми розповідали, як почати розмову про фінанси з коханою людиною.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Поради психолога, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter