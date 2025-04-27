А после работы я домой. Как разнообразить серые будни, чтобы почувствовать жизнь

Фото Unsplash Просыпаешься, завтракаешь, идешь на работу. Целый день работаешь, идешь домой, ужинаешь, ложишься спать. Если так и проходят твои будни, а на выходные либо не происходит ничего, либо сваливается все и сразу — мы отлично тебя понимаем. После работы чаще всего у нас состояние, когда уже не хочется ничего. Но иногда возникают мысли: как грустно и однообразно я проживаю жизнь. Если ты узнаешь в этих строчках себя, рассказываем, как насытить будни жизнью и сделать их яркими. С работы домой: как разнообразить свои будни Издание CNN поделилось советами, как разнообразить свои будни еще чем-нибудь, кроме работы. Жизнь в постоянных условиях только работы и нехватки положительных эмоций может губительно влиять на наше благополучие. Может появиться ощущение, что в твоей жизни не происходит ничего стоящего и ты просто существуешь.Такие периоды бывают у каждого из нас. Особенно ярко они чувствуются, когда совсем недавно у тебя чуть ли не каждый день было какое-то важное или интересное событие. Чтобы успевать не только поработать за день и не ждать выходных как праздников, стоит подумать, что добавить в свои будни. Если ты панически боишься понедельника, профессор практики и директор образования в Центре позитивной психологии при Пенсильванском университете Джеймс Павелски говорит: так живут многие люди и это не самый полноценный образ жизни. Павелски добавляет, что нужно включать элементы жизни каждый свой день, а не с нетерпением ждать выходных. Вот несколько практических советов, как разнообразить свою жизнь: Структурируй будни Для этого лучше всего использовать блокнот или планер, где есть распределение дней недели и месяцев. Запиши работу в график, а также все другие важные дела. Равномерно все распредели и проверь, остается ли хотя бы час в будни на себя. Это время ты можешь выделить на любую активность: танцы, йогу, поход в музей, театр, мастер-класс, в кино, спортзал, наконец почитать книгу! Попробуй найти такой час на себя ежедневно до или после работы. Фото: Unsplash Психолог делится, что существует такой парадокс, когда люди полагают, что именно перерыв дает восстановиться. Но нет, другие занятия и вложение усилий придают нам гораздо больше энергии. Это одна из причин, почему не стоит откладывать все дела на субботу и воскресенье, а разделять их на будние дни. Он добавляет, что отличным стимулом чем-то заниматься после работы будет компания или уже оплаченная активность. Так тебе не захочется пропускать танцы или урок английского. А на следующий день тебя может переполнить чувство гордости за себя, радости, что сдержал (-а) слово. Кроме всего, если у тебя будут совместные активности с кем-то, с кем приходится общаться по работе, вы сможете открыться друг другу лучше и работать эффективнее. Попробуй каждый день узнавать какой-то новый факт о человеке, с которым живешь или работаешь. Наши отношения и наши социальные связи — это самое важное для благополучия, и я думаю, что многие из нас теряют себя в работе. Просто подумайте о том, что доставляет вам радость. Запланируй активность с кем-то другим и сделайте это привычкой. Читать по теме Счастливые родители — счастливый ребенок! Как найти время на себя без чувства вины Почему родителям важно находить время на себя: где найти время и почему не стоит чувствовать за это вину. Найди смысл в работе Второй совет психолога — поиск смысла в своей работе. Конечно, каждый из нас делает важную и полезную работу, но со временем наши глаза “замыливаются” и мы можем работать на автомате. Среднестатистический человек проводит на работе треть своей жизни. Это около 90 тысяч часов. Больше всего это чувствуют люди, не любящие свою работу. И нелюбовь к профессии может оказаться огромным вызовом. Об этом рассказывает исследовательница счастья и профессор психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде Соня Любомирски. Но если у тебя нет возможности изменить свою работу, ты можешь изменить к ней свой подход. Подумай о своих будничных делах и о том, есть ли что-то, что делает твою жизнь лучше. Попробуй внедрить эти вещи в обыденность. Фото: Unsplash Кроме этого, твои небольшие задания могут свидетельствовать о гораздо большей цели. На работе подумай, как каждое выполненное задание приближает тебя к цели. Не забывай о развитии здоровых отношений на работе. Найди там друзей, заведи полезную привычку делиться позитивом в коллективе, не забывай о приятных эмоциях на работе — прогулка в парке во время перерыва и т.д. Отличительной чертой счастья является переживание частых положительных эмоций. Положительными эмоциями может быть радость, но и любопытство. Это может быть спокойствие, гордость, благосклонность — это может быть многое в зависимости от человека. Теперь дело за тобой! Подумай, как ты можешь каждый день дарить себе небольшой всплеск позитива? Если тебе часто скучно дома, мы рассказывали, чем можно заняться в свободное время.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: лайфхаки, Саморазвитие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter