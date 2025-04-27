А после работы я домой. Как разнообразить серые будни, чтобы почувствовать жизнь

Просыпаешься, завтракаешь, идешь на работу. Целый день работаешь, идешь домой, ужинаешь, ложишься спать. Если так и проходят твои будни, а на выходные либо не происходит ничего, либо сваливается все и сразу — мы отлично тебя понимаем.

После работы чаще всего у нас состояние, когда уже не хочется ничего. Но иногда возникают мысли: как грустно и однообразно я проживаю жизнь. Если ты узнаешь в этих строчках себя, рассказываем, как насытить будни жизнью и сделать их яркими.

С работы домой: как разнообразить свои будни

Издание CNN поделилось советами, как разнообразить свои будни еще чем-нибудь, кроме работы. Жизнь в постоянных условиях только работы и нехватки положительных эмоций может губительно влиять на наше благополучие. Может появиться ощущение, что в твоей жизни не происходит ничего стоящего и ты просто существуешь.

Такие периоды бывают у каждого из нас. Особенно ярко они чувствуются, когда совсем недавно у тебя чуть ли не каждый день было какое-то важное или интересное событие. Чтобы успевать не только поработать за день и не ждать выходных как праздников, стоит подумать, что добавить в свои будни.

Если ты панически боишься понедельника, профессор практики и директор образования в Центре позитивной психологии при Пенсильванском университете Джеймс Павелски говорит: так живут многие люди и это не самый полноценный образ жизни.

Павелски добавляет, что нужно включать элементы жизни каждый свой день, а не с нетерпением ждать выходных. Вот несколько практических советов, как разнообразить свою жизнь:

Структурируй будни

Для этого лучше всего использовать блокнот или планер, где есть распределение дней недели и месяцев. Запиши работу в график, а также все другие важные дела. Равномерно все распредели и проверь, остается ли хотя бы час в будни на себя.

Это время ты можешь выделить на любую активность: танцы, йогу, поход в музей, театр, мастер-класс, в кино, спортзал, наконец почитать книгу! Попробуй найти такой час на себя ежедневно до или после работы.

Психолог делится, что существует такой парадокс, когда люди полагают, что именно перерыв дает восстановиться. Но нет, другие занятия и вложение усилий придают нам гораздо больше энергии. Это одна из причин, почему не стоит откладывать все дела на субботу и воскресенье, а разделять их на будние дни.

Он добавляет, что отличным стимулом чем-то заниматься после работы будет компания или уже оплаченная активность. Так тебе не захочется пропускать танцы или урок английского. А на следующий день тебя может переполнить чувство гордости за себя, радости, что сдержал (-а) слово.

Кроме всего, если у тебя будут совместные активности с кем-то, с кем приходится общаться по работе, вы сможете открыться друг другу лучше и работать эффективнее. Попробуй каждый день узнавать какой-то новый факт о человеке, с которым живешь или работаешь.

Наши отношения и наши социальные связи — это самое важное для благополучия, и я думаю, что многие из нас теряют себя в работе. Просто подумайте о том, что доставляет вам радость.

Запланируй активность с кем-то другим и сделайте это привычкой.

Найди смысл в работе

Второй совет психолога — поиск смысла в своей работе. Конечно, каждый из нас делает важную и полезную работу, но со временем наши глаза “замыливаются” и мы можем работать на автомате. Среднестатистический человек проводит на работе треть своей жизни.

Это около 90 тысяч часов. Больше всего это чувствуют люди, не любящие свою работу. И нелюбовь к профессии может оказаться огромным вызовом. Об этом рассказывает исследовательница счастья и профессор психологии в Калифорнийском университете в Риверсайде Соня Любомирски.

Но если у тебя нет возможности изменить свою работу, ты можешь изменить к ней свой подход. Подумай о своих будничных делах и о том, есть ли что-то, что делает твою жизнь лучше. Попробуй внедрить эти вещи в обыденность.

Кроме этого, твои небольшие задания могут свидетельствовать о гораздо большей цели. На работе подумай, как каждое выполненное задание приближает тебя к цели.

Не забывай о развитии здоровых отношений на работе. Найди там друзей, заведи полезную привычку делиться позитивом в коллективе, не забывай о приятных эмоциях на работе — прогулка в парке во время перерыва и т.д.

Отличительной чертой счастья является переживание частых положительных эмоций. Положительными эмоциями может быть радость, но и любопытство. Это может быть спокойствие, гордость, благосклонность — это может быть многое в зависимости от человека.

Теперь дело за тобой! Подумай, как ты можешь каждый день дарить себе небольшой всплеск позитива?

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