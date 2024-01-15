Хватит уже убирать: что делать, если скучно дома — нетривиальный список

Когда большинство праздников позади, а черпать вдохновение неоткуда, нам часто становится скучно. Свободное время не помогает восстановить силы на новый рабочий период, часто мы даже не знаем, что делать и чем заняться, когда скучно.

Привычные советы типа просмотра сериала или прочтение книги уже не помогают, поэтому ты убиваешь время в социальных сетях и TikTok?

Тогда попробуем разбавить твой список привычных дел на случай, если заняться будет действительно нечем.

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Что делать, если скучно дома: список дел и занятий

Выбрать дело, которое будет действительно по душе, довольно сложно. Особенно если об этом приходится подумать только в момент скуки.

Кому-то будут интересны развлекательные дела, кто предпочитает самопознание и развитие. Мы выбрали несколько идей, которые могут найти отзыв в твоем сердце.

И помни: скучать — не страшно, ведь именно в такой период ты можешь мотивировать и развивать собственные желания и креатив.

1.Просмотр научных, социальных, документальных, биографических или снятых на основе реальных событий фильмов или сериалов сможет не только развлечь, но и дать тебе новые знания о событии или человеке.

2. Чтение подойдет тем, кто любит спокойное времяпрепровождение в теплой атмосфере лампы и бумаги. Выбери ту книгу, которая отзывается твоим реалиям, или ту, которая не будет обременять тяжелым сюжетом.

3. Пройди интересный курс, который может перекликаться с твоей работой, а может — и нет. Курс по Photoshop, маркетингу, обработке контента для социальных сетей или более тривиальные — кулинарии, ораторскому искусству и рукоделию.

4. Кстати, о рукоделии: в свободное время можешь попытаться сделать своими руками предмет гардероба или украшение. Это может быть связанный шарф, сделанное из эпоксидной смолы украшение или слепленное из глины украшение для интерьера — в соответствующих магазинах можно приобрести необходимые вещи для этого.

5. Составь те самые пазлы, которые уже несколько лет лежат в твоем шкафу. Или разрисуй картину, выложи её из камушков и паеток — такая работа не только разгрузит твой мозг, но и поможет улучшить мелкую моторику рук и зрение. К тому же такие занятия служат хорошим антистрессом.

6. Отсортируй свои воспоминания — например, удали ненужные фото на телефоне или ноутбуке, создай отдельные папки по содержимому. А если ты любишь хранить фото в физическом варианте, то выбери те, что хочешь напечатать, распечатай их и приклей в альбом или повесь на стену с гирляндой. Такое дело превратится не только хорошими эмоциями, но и физическим результатом.

7. Приготовь оригинальное блюдо, до которого никак не доходили руки. Если не хочешь смаковать его в одиночестве, то это знак сделать небольшую встречу с друзьями или знакомыми.

8. Заведи дневник и выписывай туда свои мечты, планы, мысли и переживания. Это может быть и дневник эмоций, который также будет оказывать терапевтическое действие.

9. Уход за собой, собственным телом и лицом станет хорошим отдыхом от рутины. Сделай разминку, маску или скраб на тело или лицо, изучи движения фейсбилдинга, или попробуй новое физическое упражнение.

10. Купи те вещи, о которых обычно забываешь во время похода в магазин: подставку под столовые приборы на кухню, новые батарейки на гирлянду, или ту же резинку для тренировок, которые ты постоянно откладываешь.

11. Поиграй в онлайн-игры, если такое занятие не рутинное в твоей жизни.

12. Договорись с друзьями о видеозвонке, где бы вы пообщались. Если вы долгое время не виделись и живете на большом расстоянии, тогда договоритесь о тематике встречи: можно сделать презентацию друг о друге, или презентацию о том, почему вы любите друг друга, общие места и другое.

13. Сделай своими руками открытку для любимого человека. Такое занятие разгрузит голову и однозначно поднимет настроение человеку, который получит такой подарок.

14. Сделай таблицу своего бюджета и внеси туда данные о своих доходах, расходах, желаемой сумме сбережений.

15. Найди несколько (по своему усмотрению) сборов, которые помогают ВСУ. Выдели для себя список, отсортируй их и посчитай, сколько средств в день/неделю или месяц ты можешь отдавать на армию. Ежедневно донать ВСУ и распространяй сборы в своих социальных сетях.

Если ты понимаешь, что не можешь выделить финансовую часть на помощь армии — не беда. Раньше мы делились с тобой способами, как помочь войску кроме денег.

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