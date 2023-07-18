Наладит контакт с миром и поможет расширить эмоциональный спектр. Почему рисование является идеальным цифровым детоксом

Каждый из нас в жизни что-то рисовал. Первые попытки что-то нарисовать преимущественно случаются в совсем маленьком возрасте, когда мы еще не можем ни говорить, ни ходить, ни писать. Однако рука тянется к цветному карандашу и белому листу.

Рисование не только превращается в ценное искусство, но и помогает в моральном восстановлении, сейчас популярной и эффективной становится арттерапия. Также рисование — хороший вариант для цифрового детокса. Почему рисование полезно для поддержания морального состояния, узнаешь в материале.

Рисование — способ самовыражения

Люди умели рисовать десятки тысяч лет назад, еще до появления первых цивилизаций. Они так общались между собой, об этом свидетельствуют наскальные рисунки. Техника рисования укоренена во всех нас. Директор Королевской школы рисования в Лондоне Джулия Балчин уверена, что именно это наше первое средство выражения и творчества.

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В детстве, еще до того, как ты научился(-лась) говорить, ходить или читать, можешь рисовать. Поэтому часто это наш первый способ самовыражения, — говорит она.

Рисование всегда было популярно, в разных веках появлялись новые стили и течения. Но Балчин признает, что со временем интерес к рисованию исчезал, в частности, в 1970-х годах это считали “немодным”, особенно рисунок с натуры. Поэтому некоторые школы, например Королевская академия, прекратили обучать этому. Королевская школа рисования (RDS) была создана в 2000 году, чтобы решить эту проблему и стать местом, куда художники и люди, желающие рисовать, могут приходить и заниматься творчеством.

Отдых от цифрового истощения

Рисование снова набирает популярности, особенно заинтересованность возросла во время карантина пандемии коронавируса. Сейчас этот процесс ценят за терапевтические качества и ощущения “потока”, которое создает рисование.

— Я думаю, это показало, что было настоящее стремление к человеческому прикосновению и контакту. Если люди не могли быть рядом с другими людьми, они вместо этого рисовали их, — говорит Балчин.

По ее словам, студенты делились, что это помогало их психическому здоровью.

Когда мы берем в руки карандаш или другие средства для рисования и делаем пометки, связываемся с нашими тактильными навыками или прикосновением. Это помогает отдохнуть от цифрового истощения, что важно для психического здоровья. В Великобритании арттерапию можно получить даже от Национальной службы здравоохранения.

Главный куратор Центра рисования в Нью-Йорке Клер Гилман также заметила, что увлечение рисованием возросло во время карантина и продолжает набирать обороты.

Говорит, что у людей появлялось желание взять ручку или карандаш и выплеснуть свои чувства на бумагу, особенно в “тяжелые” моменты.

Куратор и автор современного искусства Роджер Малберт описывает цель рисования как способ смотреть на мир по-другому. Если ты рисуешь, что видишь, переносишь мир в сознание очень прямым способом. Также рисование приносит облегчение от постоянного использования мониторов и экранов.

Целебные свойства рисования

Малберт говорит о целебных свойствах рисования:

— Я всегда рисовал умеренно терапевтическим способом. Рисуя с натуры, я представляю, что сижу в природной среде. Это определенно улучшает настроение.

Человек сравнивает это с занятием йогой и называет процесс медитативным. Художник Джон Хьюитт говорит, что любое его волнение по поводу создания “плохого” рисунка компенсируется удовольствием, которое он получает от текучих линий и неожиданных узоров.

Относительно рисования с терапевтической точки зрения, он говорит, что ему очень помогает создание картин при полной Луне.

— Они доставляют мне огромное и мгновенное удовольствие, поскольку не соблюдают стандартов “хороших” картин. Я не знаю, как они выглядят: сюрприз — это награда, — утверждает художник.

Его коллега Чарли Маккеси начал увлеченно рисовать в возрасте 19 лет после того, как его лучший друг погиб в автокатастрофе.

— Когда я начал рисовать, это было своего рода, как реакция Форреста Гампа на травму, — сказал он GQ.

Я стал рисовать… и просто не мог остановиться. Это был способ обработки всего, — делится Маккеси.

Роджер Малберт говорит, что рисование может поставить тебя в контакт с миром и собой и изменить то, как ты видишь вещи: социальные споры, человечность, эмоции.

— Это может расширить твой эмоциональный охват достаточно глубоко, — акцентирует он.

Ранее мы рассказывали историю мальчика Александра Гусева, у которого был рак. Он хотел завести кота и рисовал их в разных вариациях, в конце концов он поборол рак. Как ему помогло рисование читай по ссылке.

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