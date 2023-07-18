Путешествия и вдохновение

Наладит контакт с миром и поможет расширить эмоциональный спектр. Почему рисование является идеальным цифровым детоксом

Богдана Макалюк, редактор сайта 18 июля 2023, 11:00
Користь малювання для емоційного відновлення: які переваги
Фото: Pexels

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