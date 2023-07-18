Подорожі та натхнення

Налагодить контакт зі світом і допоможе розширити емоційний спектр. Чому малювання є ідеальним цифровим детоксом

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Липня 2023, 11:00
Користь малювання для емоційного відновлення: які переваги
Фото: Pexels

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