Устранение отеков, морщин и второго подбородка — какие чудеса творит массаж для лица и как его делать

Массаж для лица может быть отличным инструментом в борьбе против старения кожи. Начать делать его можно в любом возрасте, но считается, что такие упражнения наиболее эффективны для женщин после 30 лет.
Однако ждать результата стоит только тогда, когда делаешь самомассаж регулярно. Факты ICTV. Здоровье расспросили эксперта по красоте Игоря Игнатенко о том, зачем и как правильно делать массаж лица, а также какие приборы для этого можно использовать.
Самомассаж для лица полезен потому, что:
Массаж для лица бывает разным. Поэтому выбирай тот вид, который наиболее подходит именно тебе:
Несмотря на все преимущества массажа для лица, его запрещено делать людям, которые:
Делать массаж лица нужно на предварительно подготовленную кожу. Поэтому сначала вымой руки, очисти лицо, смой макияж и нанеси легкий увлажняющий крем.
Во время самомассажа кожа лица может слегка покраснеть. Это абсолютно нормальный эффект, свидетельствующий об улучшении кровообращения.
В конце процедуры нанеси на кожу косметические средства, которыми ты обычно пользуешься для ухода за лицом. При этом двигайся всегда по массажным линиям.
На лице все движения следует направлять от центра к краю. То есть от носа до ушей, от центра лба к вискам. На шее движения должны идти снизу вверх, а на боках шеи — сверху вниз, — советует Игнатенко.
На лице все движения следует направлять от центра к краю. То есть от носа до ушей, от центра лба к вискам. На шее движения должны идти снизу вверх, а на боках шеи — сверху вниз, — советует Игнатенко.
Сейчас в магазинах можно найти множество разных приборов для массажа лица. Разберемся, для чего нужен каждый из них:
Перед использованием любой массажер лучше охладить, а на чистую сухую кожу лица, шеи и зоны декольте нанести увлажняющий крем, гель или масло.
Если во время массажа ты чувствуешь боль или кожа сильно краснеет, то стоит немедленно прекратить упражнения. Чтобы выбрать вид массажа и массажер, которые подходят именно тебе, лучше проконсультироваться со своим косметологом или дерматологом.
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