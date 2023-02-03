Устранение отеков, морщин и второго подбородка — какие чудеса творит массаж для лица и как его делать

Массаж для лица может быть отличным инструментом в борьбе против старения кожи. Начать делать его можно в любом возрасте, но считается, что такие упражнения наиболее эффективны для женщин после 30 лет.

Однако ждать результата стоит только тогда, когда делаешь самомассаж регулярно. Факты ICTV. Здоровье расспросили эксперта по красоте Игоря Игнатенко о том, зачем и как правильно делать массаж лица, а также какие приборы для этого можно использовать.

Зачем делать массаж для лица

Самомассаж для лица полезен потому, что:

Сейчас также смотрят

активизирует кровообращение и снабжение кислорода в клетки;

налаживает обмен веществ;

нормализует работу сальных желез (особенно полезно для жирной кожи);

возвращает четкость овала лица;

уменьшает отеки, морщины и второй подбородок;

повышает упругость и эластичность кожи;

устраняет темные круги под глазами.

Виды массажа для лица

Массаж для лица бывает разным. Поэтому выбирай тот вид, который наиболее подходит именно тебе:

Фейсбилдинг — гимнастика для мышц лица, направленная на предотвращение старения.

— гимнастика для мышц лица, направленная на предотвращение старения. Лимфодренажный массаж — активизирует отток лимфы и ускоряет обменные процессы в зоне лица.

— активизирует отток лимфы и ускоряет обменные процессы в зоне лица. Японский массаж (асахи) — имеет сильный и глубокий лимфодренажный эффект для омоложения лица.

— имеет сильный и глубокий лимфодренажный эффект для омоложения лица. Скульптурный массаж — улучшает цвет лица, уменьшает отеки и морщины. Однако выполнять его должен только специалист.

— улучшает цвет лица, уменьшает отеки и морщины. Однако выполнять его должен только специалист. Классический массаж — самый простой вид массажа, который разминает и растирает кожу лица.

Массаж лица: противопоказания

Несмотря на все преимущества массажа для лица, его запрещено делать людям, которые:

имеют заболевания кожи в острой стадии (экзему, акне, сыпь); имеют грибковые заболевания кожи; имеют сердечно-сосудистые заболевания; страдают высоким артериальным давлением.

Как правильно делать массаж лица

Делать массаж лица нужно на предварительно подготовленную кожу. Поэтому сначала вымой руки, очисти лицо, смой макияж и нанеси легкий увлажняющий крем.

Во время самомассажа кожа лица может слегка покраснеть. Это абсолютно нормальный эффект, свидетельствующий об улучшении кровообращения.

В конце процедуры нанеси на кожу косметические средства, которыми ты обычно пользуешься для ухода за лицом. При этом двигайся всегда по массажным линиям.

На лице все движения следует направлять от центра к краю. То есть от носа до ушей, от центра лба к вискам. На шее движения должны идти снизу вверх, а на боках шеи — сверху вниз, — советует Игнатенко.

Приборы для массажа лица

Сейчас в магазинах можно найти множество разных приборов для массажа лица. Разберемся, для чего нужен каждый из них:

Массажный кварцевый роллер — уменьшает отеки, повышает упругость кожи, улучшает лимфо- и кровообращение, способствует подтягиванию контуров лица.

— уменьшает отеки, повышает упругость кожи, улучшает лимфо- и кровообращение, способствует подтягиванию контуров лица. Скребок Гуаша — предназначен для выполнения древнего китайского массажа. Двигаться этим скребком нужно только в направлении массажных линий лица.

— предназначен для выполнения древнего китайского массажа. Двигаться этим скребком нужно только в направлении массажных линий лица. Двойной роликовый массажер для лица — улучшает кровообращение, освежает, подтягивает кожу, снимает напряжение мышц и улучшает вид лица.

— улучшает кровообращение, освежает, подтягивает кожу, снимает напряжение мышц и улучшает вид лица. Электрические щетки-массажеры для лица — предназначены для умывания и очищения кожи, хотя имеют и массажный эффект.

Перед использованием любой массажер лучше охладить, а на чистую сухую кожу лица, шеи и зоны декольте нанести увлажняющий крем, гель или масло.

Если во время массажа ты чувствуешь боль или кожа сильно краснеет, то стоит немедленно прекратить упражнения. Чтобы выбрать вид массажа и массажер, которые подходят именно тебе, лучше проконсультироваться со своим косметологом или дерматологом.

Второй подбородок является проблемой многих людей, даже очень стройных. Ведь причина его появления часто не зависит от веса. Читай, как убрать второй подбородок.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!