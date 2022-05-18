Хочешь избавиться от второго подбородка? Расскажем, как это сделать дома самостоятельно

Второй подбородок является проблемой многих людей. Даже у очень стройных иногда есть второй подбородок, ведь причина его появления часто не зависит от веса.
Вікна расскажут о причинах появления второго подбородка и как его можно убрать самостоятельно.
Двойной подбородок — распространенная проблема в зрелом возрасте. Когда связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа ослабевает, лицо расплывается и формируется типичный внешний вид.
Второй подбородок может оказаться следствием генетических особенностей человека. Если у большинства родственников наблюдалась подобная проблема, то и у тебя она может быть. Но не расстраивайся, ведь избежать появления подбородка можно при помощи гимнастических упражнений и косметологических мер профилактики.
Иногда второй подбородок может быть следствием проблем со щитовидной железой. Поэтому, если ты замечаешь стремительное увеличение шейно-подбородочной зоны, нужно обратиться к врачу.
Как бы банально не казалось, но на появление второго подбородка сильно влияет осанка человека. А также мы постоянно опускаем голову вниз, чтобы смотреть в смартфон, что тоже провоцирует появление второго подбородка.
Также двойной подбородок появляется вследствие лишнего веса и неправильного питания, поэтому нужно пересмотреть свой рацион. Правильное питание, кроме того, позитивно влияет на здоровье в целом.
Некоторые вещи, на которые способна косметология, еще несколько десятилетий назад казались невозможными. Сейчас существует огромное количество процедур, которые помогут убрать двойной подбородок:
Несмотря на большой выбор косметологических процедур, убрать второй подбородок можно и самостоятельно. Это будет дешевле, но может занять больше времени.
За счет фейсбилдинга и лимфодренажного массажа можно вообще изменить свое лицо и поддерживать молодость.
За счет фейсбилдинга и лимфодренажного массажа можно вообще изменить свое лицо и поддерживать молодость.
Главное знать, как это правильно делается.
Повысить упругость кожи поможет любой крем с содержанием гиалуроновой кислоты.
Не забывай использовать корректирующие маски для подтяжки зоны подбородка, формулы которых основаны на коллагене и гиалуроновой кислоте.
Тренер по фейсбилдингу Марина Колягина показала несколько простых упражнений, чтобы убрать второй подбородок.
Большим и указательным пальцем разминаем ткани в зоне второго подбородка. Массировать нужно две – три минуты. Прощупываем и ищем уплотнения, очень аккуратно их раздавливаем.
Далее ведем защип к уху, ничего не должно мешать, далее уводим вниз к ключице. Потом прорабатываем зону надключичных лимфоузлов. Так делаем с обеих сторон.
И в конце прорабатываем зону подключичных лимфоузлов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Колягина | Фейсбилдинг (@marina.kolyagina)
Публикация от Марина Колягина | Фейсбилдинг (@marina.kolyagina)
Поддерживать в форме нужно не только свое лицо, но и волосы. Сейчас не у всех есть возможность сходить в профессиональный салон. Ранее мы рассказывали, как покрасить волосы дома.