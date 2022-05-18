Хочешь избавиться от второго подбородка? Расскажем, как это сделать дома самостоятельно

Второй подбородок является проблемой многих людей. Даже у очень стройных иногда есть второй подбородок, ведь причина его появления часто не зависит от веса.

Вікна расскажут о причинах появления второго подбородка и как его можно убрать самостоятельно.

Причини появления второго подбородка

Возраст

Двойной подбородок — распространенная проблема в зрелом возрасте. Когда связочный аппарат ослабевает, жировая ткань уменьшается, кожа ослабевает, лицо расплывается и формируется типичный внешний вид.

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Генетическая предрасположенность

Второй подбородок может оказаться следствием генетических особенностей человека. Если у большинства родственников наблюдалась подобная проблема, то и у тебя она может быть. Но не расстраивайся, ведь избежать появления подбородка можно при помощи гимнастических упражнений и косметологических мер профилактики.

Нарушения в функционировании щитовидной железы

Иногда второй подбородок может быть следствием проблем со щитовидной железой. Поэтому, если ты замечаешь стремительное увеличение шейно-подбородочной зоны, нужно обратиться к врачу.

Неправильная осанка

Как бы банально не казалось, но на появление второго подбородка сильно влияет осанка человека. А также мы постоянно опускаем голову вниз, чтобы смотреть в смартфон, что тоже провоцирует появление второго подбородка.

Избыточный вес

Также двойной подбородок появляется вследствие лишнего веса и неправильного питания, поэтому нужно пересмотреть свой рацион. Правильное питание, кроме того, позитивно влияет на здоровье в целом.

Как убрать второй подбородок

Некоторые вещи, на которые способна косметология, еще несколько десятилетий назад казались невозможными. Сейчас существует огромное количество процедур, которые помогут убрать двойной подбородок:

лазерная подтяжка кожи;

радиолифтинг;

микротоковая терапия;

LPG-массаж;

нитевой лифтинг.

Как убрать второй подбородок самостоятельно

Несмотря на большой выбор косметологических процедур, убрать второй подбородок можно и самостоятельно. Это будет дешевле, но может занять больше времени.

За счет фейсбилдинга и лимфодренажного массажа можно вообще изменить свое лицо и поддерживать молодость.

Главное знать, как это правильно делается.

Лимфодренажный массаж

Повысить упругость кожи поможет любой крем с содержанием гиалуроновой кислоты.

Приподнимите голову и поглаживающими движениями нанесите крем, двигаясь от центра шеи к подбородку. Аккуратными движениями прорабатывайте шейно-подбородочную зону. Массаж с использованием гиалуронового крема необходимо проводить два – три раза в неделю. Первые результаты будут заметны уже через месяц.

Не забывай использовать корректирующие маски для подтяжки зоны подбородка, формулы которых основаны на коллагене и гиалуроновой кислоте.

Фейсбилдинг

Тренер по фейсбилдингу Марина Колягина показала несколько простых упражнений, чтобы убрать второй подбородок.

Большим и указательным пальцем разминаем ткани в зоне второго подбородка. Массировать нужно две – три минуты. Прощупываем и ищем уплотнения, очень аккуратно их раздавливаем.

Далее ведем защип к уху, ничего не должно мешать, далее уводим вниз к ключице. Потом прорабатываем зону надключичных лимфоузлов. Так делаем с обеих сторон.

И в конце прорабатываем зону подключичных лимфоузлов.

Поддерживать в форме нужно не только свое лицо, но и волосы. Сейчас не у всех есть возможность сходить в профессиональный салон. Ранее мы рассказывали, как покрасить волосы дома.