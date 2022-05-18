Здоров'я та краса

Хочеться позбутися другого підборіддя? Розкажемо, як це зробити вдома самостійно

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Травня 2022, 16:00
Як прибрати друге підборіддя
Фото: Pexels

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