Усунення набряків, зморшок та другого підборіддя — які дива творить масаж для обличчя та як його робити

Масаж для обличчя може бути чудовим інструментом у боротьбі проти старіння шкіри. Почати робити його можна в будь-якому віці, але вважається, що такі вправи найбільш ефективні для жінок після 30 років.
Однак чекати результату варто лише тоді, коли робиш самомасаж регулярно. Факти ICTV.Здоров’я розпитали експерта з краси Ігоря Ігнатенка про те, навіщо та як правильно робити масаж обличчя, а також які прилади для цього можна використовувати.
Самомасаж для обличчя корисний тому, що:
Масаж для обличчя буває різним. Тому обирай той вид, який найбільше підходить саме тобі:
Попри всі переваги масажу для обличчя, його заборонено робити людям, які:
Робити масаж обличчя необхідно на попередньо підготовлену шкіру. Тому спершу помий руки, очисть обличчя, змий макіяж та нанеси легкий зволожувальний крем.
Під час самомасажу шкіра обличчя може злегка почервоніти. Це абсолютно нормальний ефект, який свідчить про покращення кровообігу.
У кінці процедури нанеси на шкіру косметичні засоби, якими ти зазвичай користуєшся для догляду за обличчям. При цьому рухайся завжди масажними лініями.
На обличчі всі рухи варто направляти від центру до краю. Тобто від носа до вух, від центру лоба до скронь. На шиї рухи мають йти від низу до верху, а на боках шиї — від верху до низу, — радить Ігнатенко.
На обличчі всі рухи варто направляти від центру до краю. Тобто від носа до вух, від центру лоба до скронь. На шиї рухи мають йти від низу до верху, а на боках шиї — від верху до низу, — радить Ігнатенко.
Зараз у магазинах можна знайти безліч різних приладів для масажу обличчя. Розберемось, для чого потрібен кожен з них:
Перед використанням будь-який масажер краще охолодити, а на чисту суху шкіру обличчя, шиї та зони декольте нанести зволожувальний крем, гель або олію.
Якщо під час масажу ти відчуваєш біль або шкіра сильно червоніє, то варто негайно припинити вправи. Для того, щоб обрати вид масажу та масажера, які підходять саме тобі, краще проконсультуватись зі своїм косметологом або дерматологом.
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