Усунення набряків, зморшок та другого підборіддя — які дива творить масаж для обличчя та як його робити

Масаж для обличчя може бути чудовим інструментом у боротьбі проти старіння шкіри. Почати робити його можна в будь-якому віці, але вважається, що такі вправи найбільш ефективні для жінок після 30 років.

Однак чекати результату варто лише тоді, коли робиш самомасаж регулярно. Факти ICTV.Здоров’я розпитали експерта з краси Ігоря Ігнатенка про те, навіщо та як правильно робити масаж обличчя, а також які прилади для цього можна використовувати.

Навіщо робити масаж для обличчя

Самомасаж для обличчя корисний тому, що:

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активізовує кровообіг та постачання кисню до клітин;

налагоджує обмін речовин;

нормалізовує роботу сальних залоз (особливо корисно для жирної шкіри);

повертає чіткість овалу обличчя;

зменшує набряки, зморшки та друге підборіддя;

підвищує пружність та еластичність шкіри;

усуває темні кола під очима.

Види масажу для обличчя

Масаж для обличчя буває різним. Тому обирай той вид, який найбільше підходить саме тобі:

Фейсбілдинг — гімнастика для м’язів обличчя, спрямована на запобігання старінню.

— гімнастика для м’язів обличчя, спрямована на запобігання старінню. Лімфодренажний масаж — активізує відтік лімфи та прискорює обмінні процеси в зоні обличчя.

— активізує відтік лімфи та прискорює обмінні процеси в зоні обличчя. Японський масаж (асахі) — має сильний та глибокий лімфодренажний ефект для омолодження обличчя.

— має сильний та глибокий лімфодренажний ефект для омолодження обличчя. Скульптурний масаж — поліпшує колір обличчя, зменшує набряки та зморшки. Однак виконувати його має тільки спеціаліст.

— поліпшує колір обличчя, зменшує набряки та зморшки. Однак виконувати його має тільки спеціаліст. Класичний масаж — найпростіший вид самомасажу, який розминає та розтирає шкіру обличчя.

Масаж обличчя: протипоказання

Попри всі переваги масажу для обличчя, його заборонено робити людям, які:

мають захворювання шкіри в гострій стадії (екзему, акне, висипання); мають грибкові захворювання шкіри; мають серцево-судинні захворювання; страждають на високий артеріальний тиск.

Як правильно робити масаж обличчя

Робити масаж обличчя необхідно на попередньо підготовлену шкіру. Тому спершу помий руки, очисть обличчя, змий макіяж та нанеси легкий зволожувальний крем.

Під час самомасажу шкіра обличчя може злегка почервоніти. Це абсолютно нормальний ефект, який свідчить про покращення кровообігу.

У кінці процедури нанеси на шкіру косметичні засоби, якими ти зазвичай користуєшся для догляду за обличчям. При цьому рухайся завжди масажними лініями.

На обличчі всі рухи варто направляти від центру до краю. Тобто від носа до вух, від центру лоба до скронь. На шиї рухи мають йти від низу до верху, а на боках шиї — від верху до низу, — радить Ігнатенко.

Прилади для масажу обличчя

Зараз у магазинах можна знайти безліч різних приладів для масажу обличчя. Розберемось, для чого потрібен кожен з них:

Масажний кварцевий ролер — зменшує набряки, підвищує пружність шкіри, покращує лімфо- та кровообіг, сприяє підтягуванню контурів обличчя.

— зменшує набряки, підвищує пружність шкіри, покращує лімфо- та кровообіг, сприяє підтягуванню контурів обличчя. Скребок Гуаша — призначений для виконання стародавнього китайського масажу. Рухатись цим скребком потрібно лише в напрямку масажних ліній обличчя.

— призначений для виконання стародавнього китайського масажу. Рухатись цим скребком потрібно лише в напрямку масажних ліній обличчя. Подвійний роликовий масажер для обличчя — покращує кровообіг, освіжає, підтягує шкіру, знімає напруження м’язів та покращує вигляд обличчя.

— покращує кровообіг, освіжає, підтягує шкіру, знімає напруження м’язів та покращує вигляд обличчя. Електричні щітки-масажери для обличчя — призначені для вмивання та очищення шкіри, хоча мають і масажний ефект.

Перед використанням будь-який масажер краще охолодити, а на чисту суху шкіру обличчя, шиї та зони декольте нанести зволожувальний крем, гель або олію.

Якщо під час масажу ти відчуваєш біль або шкіра сильно червоніє, то варто негайно припинити вправи. Для того, щоб обрати вид масажу та масажера, які підходять саме тобі, краще проконсультуватись зі своїм косметологом або дерматологом.

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