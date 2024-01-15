Досить уже прибирати: що робити, якщо нудно вдома — нетривіальний список

Коли більшість свят позаду, а черпати натхнення немає звідки, нам часто стає нудно. Вільний час не допомагає відновити сили на новий робочий період, часто ми навіть не знаємо, що робити та чим зайнятися, коли нудно.

Звичні поради на кшталт переглянути серіал чи прочитати книгу вже не допомагають, тож ти вбиваєш час у соціальних мережах та TikTok?

Тоді спробуємо розбавити твій список звичних справ на випадок, якщо зайнятися буде й справді нічим.

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Обрати справу, яка буде дійсно до душі — доволі складно. Особливо, якщо про це доводиться подумати лише в момент нудьги.

Комусь будуть цікавими розважальні справи, хтось надає перевагу самопізнанню та розвитку. Ми дібрали кілька ідей, які можуть знайти відгук у твоєму серці.

І памʼятай: насправді нудьгувати не страшно, адже саме в такий період ти можеш мотивувати та розвивати власні бажання та креатив.

1.Перегляд наукових, соціальних, документальних, біографічних чи знятих на основі реальних подій фільмів або серіалів зможе не лише розважити, а й дати тобі нові знання про подію або людину.

2. Читання підійде тим, хто любить спокійне проводження вільного часу у теплій атмосфері лампи та паперу. Обери ту книгу, яка відгукується твоїм реаліям, або ту, яка не обтягуватиме важким сюжетом.

3. Пройди цікавий курс, який може перегукуватися із твоєю роботою, а може — й ні. Курс по Photoshop, маркетингу, обробці контенту для соціальних мереж чи більш тривіальні — кулінарії, ораторському мистецтву та рукоділлю.

4. До речі, про рукоділля: у вільний час можеш спробувати зробити своїми руками предмет гардероба чи прикрасу. Це може бути звʼязаний шарф, зроблена з епоксидної смоли прикраса чи зліплена з глини прикраса для інтерʼєру — у відповідних магазинах можна придбати необхідні речі для цього.

5. Склади ті самі пазли, які вже кілька років лежать у твоїй шафі. Або розмалюй картину, чи виклади її з камінчиків та паєток — така робота не лише розвантажить твій мозок, а й допоможе покращити дрібну моторику рук та зір. До того ж такі заняття слугують гарним антистресом.

6. Відсортуй свої спогади — наприклад, видали непотрібні фото на телефоні чи ноутбуці, створи окремі теки за вмістом. А якщо ти любиш зберігати фото у фізичному варіанті, тоді обери ті, що хочеш видрукувати, роздрукуй їх та приклей до альбому чи повісь на стіну з гірляндою. Така справа залишить не лише гарні емоції, а й фізичний результат.

7. Приготуй оригінальну страву, до якої ніяк не доходили руки. Якщо не хочеш смакувати її на самоті, то це знак зробити невелику зустріч з друзями чи знайомими.

8. Заведи щоденник та виписуй туди свої мрії, плани, думки та переживання. Це може бути й щоденник емоцій, який також матиме терапевтичну дію.

9. Догляд за собою, власним тілом та обличчям стане гарним відпочинком від рутини. Зроби розминку, маску чи скраб на тіло, чи обличчя, вивчи рухи фейсбілдингу, або спробуй нову фізичну вправу.

10. Купи ті речі, про які зазвичай забуваєш під час походу до магазину: підставку під столове наряддя на кухню, нові батарейки на гірлянду, або ту саму гумку для тренувань, які ти постійно відкладаєш.

11. Пограй онлайн-ігри, якщо таке заняття не є рутинним у твоєму житті.

12. Домовся із друзями про відеодзвінок, де б ви поспілкувалися. Якщо ви тривалий час не бачилися і живете на великій відстані, тоді домовтеся про тематику зустрічі: можна зробити презентацію одне про одного, або презентацію про те, чому ви любите одне одного, про спільні місця тощо.

13. Зроби своїми руками листівку для людини, яку любиш. Таке заняття розвантажить голову й однозначно підійме настрій людині, яка отримає такий подарунок.

14. Зроби таблицю свого бюджету та внеси туди дані про свої доходи, витрати, бажану суму збережень.

15. Знайди кілька (на свій розсуд) зборів, які допомагають ЗСУ. Виділи для себе список, відсортуй їх та порахуй, скільки коштів у день/тиждень чи місяць ти можеш віддавати на армію. Щодня донать ЗСУ та поширюй збори у своїх соціальних мережах.

Якщо ж ти розумієш, що не можеш виділити фінансову частину на допомогу армії — не біда. Раніше ми ділилися з тобою способами, як допомогти війську крім грошей.

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