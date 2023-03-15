Счастливые родители — счастливый ребенок! Как найти время на себя без чувства вины

Быть мамой или папой — это непростая работа от которой нет отпусков или перерывов. Ты несешь ответственность за жизнь, здоровье и благополучие своего ребенка с момента его рождения.

Но даже в этом водовороте событий и ответственности взрослым важно находить время на себя. Ведь, как гласит известное кредо: счастливые родители — счастливый ребенок.

Однако, совмещая работу, отношения, родительство, где надо выкладываться на все 100%, бывает сложно оставлять ресурс еще и на себя.

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Где найти время на себя и как выделять его без чувства вины, рассказала психотерапевт Анна Кочуренко.

Откажись от идеи делать все идеально

Родители хотят дать своему малышу все самое лучшее. Они стремятся удовлетворить все потребности — от материальных до эмоциональных.

Конечно, качественно проведенное время с ребенком без гаджетов — необходимость. Однако не менее важно проводить качественно время наедине с собой. Но бывает трудно позволить себе это, ведь появляется мысль, что ты делаешь недостаточно.

Стоит смириться, что в статусе родительства идеально не будет, нужно прислушиваться к себе и делегировать то, что можешь. Успевать все нереально, — утверждает эксперт.

Не слушай тех, кто говорит как гармонично сочетает все: и родительство, и карьеру, и хобби, и домашние дела. Тебе однозначно что-то недоговаривают, например, что с детьми помогают родители или няни.

Родительство, особенно во время войны, можно описать как работу, которая требует принятия неидеальности и незапланированности. А синдром отличника(-цы) может здесь только навредить.

Психолог советует родителям оставить свою требовательность в прошлом и наконец отцепиться от себя.

Не жалей себе времени: почему важно ходить на свидания с собой

Проводить время наедине с собой важно. Однако при этом надо не подменять понятия. Например, 15 минут в душе или мытье посуды и уборка — это не похоже на время для себя. Исключение, если ты искренний(-ая) фанат(-ка) этого дела.

Между тем, возможность провести время только с собой — это важный аспект для здорового самочувствия:

с точки зрения нейробиологии, ты даешь возможность мозгу обработать всю полученную информацию;

можешь выдохнуть и направить силы на себя, а не на других людей;

восстанавливаешь ресурс, но не с поиска нового, а с упорядочения имеющегося.

Поэтому, несмотря на безусловную любовь к ребенку, проведенное время с ним — это вовсе не пополнение ресурса.

Зато дополнительные два часа сна, свидания с собой в кафе, тренировки, хобби или просто лежание на диване с книгой — это то, что ты делаешь, не удовлетворяя потребности ребенка, партнера, родителей, работодателя.

Психотерапевт советует организовывать себе длительный отдых. Ведь отрывочные паузы по 15 минут не дадут полноценного восстановления.

Например, если решишь организовать себе выходной, то это должен быть день без работы, уборки, мытья посуды и других дел.

Никто о тебе не позаботится, кроме тебя самого(-ой). Это твой взрослый долг, — отмечает эксперт.

Если же пренебрегать временем для себя и превратиться в робота, который с утра до ночи работает на благо кого-то, то вскоре можно познакомиться с эмоциональным выгоранием.

Признаками того, что ты на пути к выгоранию и окончательно потерял(-а) баланс, такие:

тебя ничего не радует;

становится трудно делать то, что еще вчера было более-менее легким;

появляются апатичность, чрезмерная чувствительность, тревожность и раздражительность.

О других неочевидных симптомах выгорания мы писали ранее.

Как найти время для себя без чувства вины

Как бы сложно ни было совмещать родительство с другими сферами жизни, время на себя всё же необходимо. Чтобы его найти, психолог советует:

Постоянно пересматривай приоритеты.

Чем меньше ребенок, тем больше потребность физической вовлеченности: качать, водить за ручку, кормить. Но уже в подростковом возрасте эта потребность минимизируется, однако увеличивается потребность моральной близости.

Поэтому, когда ребенок идет гулять с друзьями или играет в игрушки в другой комнате, вспомни, что ты у себя на первом месте, — советует эксперт.

Однако когда ребенок переживает кризис или заболел, то все может отойти на второй план. Он будет в приоритете.

Работай над режимом дня ребенка. По словам психолога, это уменьшает расход сил и времени на укладывание ребенка спать.

Оставь себя в покое, с тобой все хорошо. Чувство вины — это то, что испытывает едва ли не каждая мама. Ведь кажется, что все, кроме тебя, вокруг такие продуктивные.

Однако у кого-то есть няня, другие отдают ребенка бабушке, а некоторые, как и ты, также чувствуют вину и пытаются совместить все.

Объясни ребенку, что у каждого есть потребность побыть в одиночестве. Желательно еще с детства прививать уважение к личному пространству и потребностям друг друга.

Но эксперт добавила, что можно требовать уважения к собственному пространству, только если уважаешь личные границы ребенка.

Делегируй не только обязанности, но и время с ребенком. Например, можешь делегировать временный уход за ребенком родственникам, друзьям, няне.

Психолог отмечает, что детям нужны не только родители. Им важно чувствовать себя частью большой сети, где есть общение со сверстниками, людьми младшего и старшего возраста.

Анна Кочуренко приводит в пример результаты одного исследования, где ученые искали общее между долгожителями, которым более 100 лет, разных рас и континентов.

Все они имели разный рацион, обычаи и климатические условия жизни. Однако их объединяла жизнь в больших семьях.

Поэтому в следующий раз не вини себя, когда отдаешь ребенка бабушке. Это окажет положительное влияние не только на тебя, но и на малыша, — заключает Анна.

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