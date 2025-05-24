Я сплю, а тело воюет: как поза во время отдыха сигнализирует о стрессе

Ежедневно ты вечером ложишься в постель и думаешь, что будто уже выключился (-лась) от всего плохого, что произошло в течение дня. Однако мозг и мышцы на самом деле еще находятся в режиме тревоги.

Но иногда именно поза, в которой ты спишь, говорит о тебе больше, чем дневник эмоций. Эмбрион, свободное падение или сжатые кулаки — каждая из этих поз может быть сигналом, что твоя нервная система до сих пор на взводе! Так как понять эти сигналы тела и избавиться от стресса ночью, узнай в нашем материале!

Стрессируем даже ночью

Согласно глобальному исследованию компании Resmed, стресс — главный виновник плохого сна во всем мире. И хотя мы часто игнорируем положение тела во время сна, оно может быть зеркалом нашего психического состояния.

Поза, которую ты бессознательно принимаешь ночью, может отражать то, как справляется твоя нервная система, — сказал врач Карлос Нуньес.

По версии Real Simple, стресс активирует симпатическую нервную систему — ту самую, что отвечает за реакцию бей или беги. Это означает повышенное давление, учащенное дыхание, напряжение мышц. При таких условиях тело может даже во сне искать защиту и комфорт.

Какие позы во время сна являются признаком стресса

Поза эмбриона

Свертывание калачиком — одна из наиболее распространенных поз во время эмоциональной нагрузки. Колени подтянуты к груди, руки спрятаны — это инстинктивная попытка самоуспокоения.

Чем плотнее свернутое тело, тем больше оно сигнализирует о потребности в защите или комфорте.

Положение свободного падения

Спать на животе с раскинутыми руками может казаться расслабленным вариантом, но такая поза часто связана с внутренним напряжением и стремлением к контролю.

Это уязвимая позиция, которая может свидетельствовать о повышенном напряжении.

Сжатые кулаки под одеялом

Напряженные руки, сжатая челюсть, скрежет зубами — все это может быть признаками того, что тело борется со стрессом даже во сне.

Физическое напряжение во время сна часто свидетельствует об эмоциональной нагрузке, — отметила психолог Николь Мошфег.

Здоровые позы для сна: как помочь телу восстановиться

Хотя изменение позы не заменит работу над источниками стресса, она может стать первой помощью для тебя. Поэтому здоровыми позами для сна являются:

Перевернись на бок и держи подушку между коленями. Это положение выравнивает позвоночник, уменьшает напряжение в нижней части спины и может быть комфортной альтернативой эмбриону. Сон на спине с подушкой под коленями. Дает ощущение открытости и снижает давление на поясницу. Это позволяет мышцам полностью расслабиться. Полуэмбрион: ноги и руки частично согнуты, но без плотного свертывания. Такая поза дает сигнал телу: “Все в порядке, можно расслабиться”. Утяжеленное одеяло. Николь Мошфег отметила, что вес одеяла может действовать успокаивающе, помогая телу уменьшить непроизвольные движения ночью.

Хотя мы не можем выбрать, как именно будет вести себя тело ночью, можем научиться распознавать его сигналы. Поза для сна — это не только об удобстве, но и проявление более глубоких процессов, происходящих внутри. Если ты замечаешь, что каждый вечер сворачиваешься или сжимаешь руки, возможно, стоит не только искать новую позу, но и исследовать, что беспокоит внутри.

Лучшая поза — это та, что позволяет тебе просыпаться с силами. Но еще лучше — устранить сам источник стресса.

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