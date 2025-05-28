Я сплю, а тіло воює: як поза під час відпочинку сигналізує про стрес

Щодня ти ввечері лягаєш в ліжко та думаєш, що ніби вже вимкнувся (-лася) від усього поганого, що відбулося упродовж дня. Проте мозок і м’язи насправді ще перебувають у режимі тривоги.

Та іноді саме поза, в якій ти спиш, говорить про тебе більше, ніж щоденник емоцій. Ембріон, вільне падіння чи стиснуті кулаки — кожна з цих поз може бути сигналом, що твоя нервова система досі на взводі! То як зрозуміти ці сигнали тіла і позбутися стресу вночі, дізнайся у нашому матеріалі!

Стресуємо навіть вночі

Згідно з глобальним дослідженням компанії Resmed, стрес — головний винуватець поганого сну в усьому світі. І хоча ми часто ігноруємо положення тіла під час сну, воно може бути дзеркалом нашого психічного стану.

Поза, яку ти несвідомо приймаєш вночі, може відображати те, як справляється твоя нервова система, — сказав лікар Карлос Нуньєс.

За версією Real Simple, стрес активує симпатичну нервову систему — ту саму, що відповідає за реакцію бий або тікай. Це означає підвищений тиск, пришвидшене дихання, напруження м’язів. За таких умов тіло може навіть уві сні шукати захист і комфорт.

Які пози під час сну є ознакою стресу

Поза ембріона

Згортання калачиком — одна з найбільш поширених поз під час емоційного навантаження. Коліна підтягнуті до грудей, руки сховані — це інстинктивна спроба самозаспокоєння.

Чим щільніше згорнуте тіло, тим більше воно сигналізує про потребу в захисті чи комфорті.

Положення вільного падіння

Спати на животі з розкинутими руками може здаватися розслабленим варіантом, але така поза часто пов’язана з внутрішнім напруженням та прагненням контролю.

Це вразлива позиція, яка може свідчити про підвищену напругу.

Стиснуті кулаки під ковдрою

Напружені руки, стиснута щелепа, скрегіт зубами — усе це може бути ознаками того, що тіло бореться зі стресом навіть уві сні.

Фізичне напруження під час сну часто свідчить й про емоційне навантаження, — зазначила психологиня Ніколь Мошфег.

Здорові пози для сну: як допомогти тілу відновитися

Хоча зміна пози не замінить роботу над джерелами стресу, вона може стати першою допомогою для тебе. Тож здоровими позами для сну є:

Перевернися на бік і тримай подушку між колінами. Це положення вирівнює хребет, зменшує напругу в нижній частині спини та може бути комфортною альтернативою ембріона. Сон на спині з подушкою під колінами. Дає відчуття відкритості та знижує тиск на поперек. Це дозволяє м’язам повністю розслабитися. Напівембріон: ноги і руки частково зігнуті, але без щільного згортування. Така поза дає сигнал тілу: “Все в порядку, можна розслабитися”. Обтяжена ковдра. Ніколь Мошфег відзначила, що вага ковдри може діяти заспокійливо, допомагаючи тілу зменшити мимовільні рухи вночі.

Хоча ми не можемо обрати, як саме поводитиметься тіло вночі, можемо навчитися розпізнавати його сигнали. Поза для сну — це не лише про зручність, а ще й прояв глибших процесів, що відбуваються всередині. Якщо ти помічаєш, що щовечора згортаєшся або стискаєш руки, можливо, варто не лише шукати нову позу, а й дослідити, що турбує всередині.

Найкраща поза — це та, що дозволяє тобі прокидатися з силами. Але ще краще — усунути саме джерело стресу.

