Пой и успокаивайся: как любимые треки помогают избавиться от стресса

В борьбе со стрессом мы часто вспоминаем о медитации, дыхательных практиках, спорте или массаже. Но есть еще один эффективный метод, который почему-то редко попадает в список советов психологов — напевание!

Да, именно то, что многие из нас делают во время принятия душа, в авто или на кухне, готовя ужин. Оказывается, это не просто привычка — это естественный способ перезапустить себя в условиях напряжения. И на это есть научное объяснение!

Нерв, управляющий нашим спокойствием

По версии Real Simple, ключ к этому эффекту — блуждающий нерв. Это один из самых длинных и важных нервов в нашем теле, который начинается в мозге и путешествует ко всем основным органам. Именно он отвечает за работу парасимпатической нервной системы — той, которая запускает режим отдыха, замедляет сердцебиение и нормализует дыхание.

По словам лицензированного консультанта Стефани Вейкстром, стимуляция блуждающего нерва позволяет нам естественным образом успокоиться. И одна из самых простых форм этой стимуляции — это пение или напевание.

Как напевание влияет на тело

В горле есть мышцы, которые помогают нам петь и напевать, и которые активируются блуждающим нервом, — объяснил доктор Ручир П. Патель.

Во время этого процесса также активируется и сенсорная часть блуждающего нерва, что запускает физиологическую реакцию расслабления.

Проще говоря, напевание включает спокойствие изнутри. Регулярная практика может снизить тревожность, помочь при бессоннице, уменьшить частоту сердечных сокращений и даже стабилизировать артериальное давление!

Однако, если ты стесняешься петь или оказался (-лась) в публичном месте, есть альтернативы.

Полоскание горла водой. Во время этого задействуются те же мышцы, активируется блуждающий нерв. Массаж уха до 30 секунд. Этот способ также помогает успокоиться.

Несмотря на это, стоит все-таки попробовать само напевание. Оно не требует специальных навыков или времени, доступно где угодно и когда угодно — и, что самое главное, действительно работает!

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