Співай і заспокоюйся: як улюблені треки допомагають позбутися стресу

У боротьбі зі стресом ми часто згадуємо про медитацію, дихальні практики, спорт чи масаж. Але є ще один ефективний метод, який чомусь рідко потрапляє до списку порад психологів — наспівування!

Так, саме те, що багато з нас роблять під час прийняття душу, в авто чи на кухні, готуючи вечерю. Виявляється, це не просто звичка — це природний спосіб перезапустити себе в умовах напруги. І на це є наукове пояснення!

Нерв, що керує нашим спокоєм

За версією Real Simple, ключ до цього ефекту — блукаючий нерв. Це один з найдовших і найважливіших нервів у нашому тілі, що починається в мозку й мандрує до всіх основних органів. Саме він відповідає за роботу парасимпатичної нервової системи — тієї, яка запускає режим відпочинку, сповільнює серцебиття і нормалізує дихання.

За словами ліцензованої консультантки Стефані Вейкстром, стимуляція блукаючого нерва дозволяє нам природним чином заспокоїтися. І одна з найпростіших форм цієї стимуляції — це спів або наспівування.

Як наспівування впливає на тіло

У горлі є м’язи, які допомагають нам співати і наспівувати, і які активуються блукаючим нервом, — пояснив доктор Ручір П. Патель.

Під час цього процесу також активується й сенсорна частина блукаючого нерва, що запускає фізіологічну реакцію розслаблення.

Простіше кажучи, наспівування вмикає спокій зсередини. Регулярна практика може знизити тривожність, допомогти при безсонні, зменшити частоту серцевих скорочень і навіть стабілізувати артеріальний тиск!

Проте, якщо ти соромишся співати або опинився (-лася) в публічному місці, є альтернативи.

Полоскання горла водою. Під час цього залучаються ті самі м’язи, активується блукаючий нерв. Масаж вуха до 30 секунд. Цей спосіб також допомагає заспокоїтися.

Попри це, варто усе-таки спробувати саме наспівування. Воно не потребує спеціальних навичок чи часу, доступне будь-де і будь-коли — і, що найголовніше, справді працює!

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