Взрывной адреналин: почему мы нуждаемся в звуках взрывов и нормально ли это

За полтора года полномасштабной войны наше общество, казалось бы уже, привыкло ко всему. Пребывание организма если не постоянно, то регулярно в состоянии стресса стало нормой. За зиму-осень 2022 года мы привыкли к массированным обстрелам, а май и июль 2023 года напомнили о них снова.

И казалось, все уже знают, что делать в случае объявления сигнала о воздушной тревоге, помнят правило двух стен и запрет стоять у окон. Но, бывает, некоторые пренебрегают всем этим, даже несмотря на объявление Воздушных сил о ракетной опасности в регионе. И все это ради одного — услышать звук взрыва.

Кое-кто может подумать, что это ерунда, и кому вообще это может приносить удовольствие. Однако недавно в украинском обществе люди заговорили о своих переживаниях и потребности в звуках взрывов. Мы решили разобраться, почему так происходит, как работает этот механизм, и почему мы ждем воздушную тревогу, когда ее долго нет.

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Почему мы нуждаемся слышать звуки взрывов

Ожидать звуки взрывов во время воздушных тревог — нормально. Такие выводы делает психолог Надежда Браницкая в видео UNICEF Ukraine. Психолог рассказывает, что на такие ощущения могут влиять сразу несколько процессов. Поговорим о каждом из них подробнее.

Снижение эмоциональной чувствительности

Первый — знакомый для многих из нас. Когда военные возвращаются из зоны боевых действий в мирную жизнь, у них может быть желание вернуться назад. Это происходит в связи с тем, что во время длительной опасности наш уровень эмоциональной чувствительности имеет способность уменьшаться. Создается впечатление, что мы хуже слышим собственные эмоции.

В результате наш разум делает так, чтобы мы не сошли с ума от всего того, что сейчас происходит.

А значит, для того, чтобы человеку почувствовать более-менее сильную эмоцию — необходимо что-то действительно сильное.

Что-то такое, что может повлиять достаточно, чтобы вызвать хотя бы какую-то эмоцию.

Как следствие, с одной стороны, это нас спасает. Но с другой, если такое происходит слишком долго, мы можем испытывать эмоциональную депривацию. Это означает, что мы длительное время можем не испытывать сильных эмоций.

И в таком случае появляется потребность чувствовать хоть что-то. Этим может стать взрыв во время воздушной тревоги.

Пережитый опыт в начале широкомасштабной войны

Также есть еще одно явление, которое происходит от этого. Это собственно, опыт, который мы переживали в начале полномасштабного вторжения во время первых обстрелов.

Тогда мы могли чувствовать единство. Многие люди имели возможность познакомиться с соседями. На эмоциональном уровне быть частью группы — это одна из наших базовых эмоциональных потребностей.

И как объясняет Надежда Браницкая, наш мозг мог ошибочно записать так называемый файл с уравнением: взрыв = единство.

Собственно, поэтому мы и можем неосознанно опираться на это ощущение. Даже несмотря на то, что обстоятельства за эти полтора года уже совсем изменились.

Ощущение безопасности

Еще одна возможная причина может звучать очень странно, говорит психолог, но взрыв может давать нам ощущение безопасности. Во-первых, мы можем думать: если взорвалось где-то, то не взорвалось здесь, а значит, я в безопасности.

Во-вторых, наш организм так устроен, что нам всегда проще справляться с тем, что уже произошло, чем с тем, чего только ожидаешь. К примеру, ты можешь вспомнить то самое тревожное ощущение, которое возникает во время ожидания сложного экзамена или неприятного разговора. Мы на интуитивном уровне чувствуем потребность, чтобы это уже произошло, и в таком случае сможем избавиться от страданий от ожидания.

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Как понять какая из причин “моя”

Психолог отмечает, что трудно сказать, какая из этих причин является основной. Есть вероятность, что за этими ощущениями может еще что-то скрываться. Пока что об этом говорить рано.

По словам Браницкой, ученым еще много нужно будет исследовать в будущем на примере нашего проживания этой войны.

Главное, запомни — ожидание звуков взрывов во время воздушной тревоги — это вполне нормальное явление.

Поэтому не волнуйся и отбрось мысли, что ты сошел(-ла) с ума или стал(-ла) жестокими. Все это является защитными механизмами нашей психики, а значит эти механизмы работают.

И когда война закончится, твой разум быстро вернется к более или менее привычной норме.

Почему мы ждем воздушной тревоги, когда ее долго нет

Мы решили затронуть еще одну, не менее важную тему, которая сейчас присутствует у украинцев. Когда мы ежедневно слышим сигнал воздушной тревоги и сирены — мы привыкаем к этому, и это, можно сказать, становится частью нашей рутины. Но когда ее нет в течение нескольких дней — уже наведываются мысли о том, что тревоги давно не было, и мы как бы начинаем ее ждать. Но насколько это нормально — рассказала нейробиолог Виктория Кравченко для издания УП.Життя.

Виктория Кравченко рассказала, что во время войны человеческий организм имеет свойство находиться в постоянном состоянии стресса, поскольку есть постоянное хаотично повторяющееся действие — взрывы.

По словам нейробиолога, наша нервная система не может понять, когда ожидать следующий сигнал воздушной тревоги, и поэтому находится в постоянном режиме готовности. Это требует огромного потребления энергии и ресурсов, истощая нас как физически, так и эмоционально.

А когда тревога в конце концов срабатывает, наш мозг получает подтверждение своих ожиданий. Это активирует выработку дофамина, создавая чувство, что мозг предсказал это событие. По этой причине, наш организм позволяет себе кратковременное расслабление и дает возможность передохнуть и выдохнуть, — рассказывает Кравченко.

Также психолог Алена Василига подчеркивает важность умения расслабляться украинцам в повседневной жизни.

Она отмечает, что каждый из нас должен иметь место, где можно почувствовать себя защищенным и спокойным.

Для примера психолог вспоминает историю военного, который считает своим блиндажем гору вблизи Бахмута, таким личным убежищем. Это его комфортное место. Там он может не только отдохнуть, но и заняться медитацией.

Нормальная ли моя реакция на стрессовые события

На самом деле люди бывают очень разными в своих эмоциях, когда чувствуют опасность. Психолог Наталья Глинянюк говорит, что есть несколько вариантов реакций нашего организма на стресс.

Первый — это смех, шутки, мемы. Таким образом наш организм пытается защититься и вроде бы обесценивает опасность, с которой столкнулся.

Второй — это попытка логически обосновать, почему в стрессовой ситуации не стоит бояться.

Глинянюк отмечает, что люди используют защитные механизмы в моменты, когда хотят почувствовать, что они управляют обстоятельствами и значительнее, чем ощущаемая опасность. Их отношение можно выразить как: смотрите, я могу шутить и рационально анализировать ситуацию.

По словам нейробиолога Виктории Кравченко, эмоциональная оценка событий, таких как взрывы или сигналы воздушной тревоги, взаимосвязана с адреналиновой зависимостью, особенно у лиц, находящихся в состоянии хронического стресса.

Эмоции очень зависят от базового уровня активации. А он связан с уровнем адреналина в крови, — говорит Кравченко.

И добавляет: когда организм находится в состоянии высокой готовности — сердце бьется быстрее, зрачки расширяются, а мозг работает в условиях повышенной нагрузки, то окружение воспринимает все события как более яркие.

Собственно, этим можно объяснить, почему несмотря на регулярные обстрелы и постоянные сигналы воздушной тревоги, людям в Украине кажется, что они будто живут по-настоящему, в полную силу.

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