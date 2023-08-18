Война забрала дом. Как пережить потерю и облегчить этот процесс — советы психотерапевта

Полномасштабное вторжение изменило жизнь всех украинцев. Миллионы наших людей покинули дом, чтобы переждать опасность за границей или в более безопасном регионе Украины.
К сожалению, многим сегодня некуда возвращаться, ведь россияне стирают с лица земли целые города, превращая их в призраков.
В зависимости от индивидуальных особенностей, в ответ на потерю дома человек может испытывать острую реакцию — сильные эмоциональные состояния: тревогу, уныние, злобу, безнадежность. А также неострую реакцию — эмоции и чувства, с которыми человек может справиться самостоятельно.
Психотерапевт Светлана Ровнова рассказала украинскому научно-популярному медиа Куншт, как пережить потерю дома и облегчить себе этот процесс.
Психотерапевт утверждает, что переживание потери — не пассивный процесс. Такие переживания преодолевается легко, только если на пути нет таких препятствий.
Это дает фальшивую надежду, что влечет за собой “замирание”, при котором человек сидит, ничего не делает и ждет конца, надеясь, что все будет как раньше.
Потери — неизменная часть жизни. Но потеря дома — не только ущерб недвижимости. Это потеря всего, что люди наживали годами, а также воспоминаний и будущих моментов.
Дом всегда остается частицей нас, поэтому чувствовать боль и печаль нормально. Важно позволить себе чувствовать все и медленно найти и обустроить новое место жительства так, чтобы было комфортно, насколько это возможно.
Алгоритм от психотерапевта поможет принять и проще пережить потерю:
Выделили время и место на переживание эмоций. Можно плакать в безопасном месте столько времени, сколько ты себе выделил(-а).
Выделили время и место на переживание эмоций. Можно плакать в безопасном месте столько времени, сколько ты себе выделил(-а).
Конечно, если ты видишь, что без помощи не обойтись, обратись к психологу или психотерапевту, и не бойся просить поддержки у друзей и родных.
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