Война забрала дом. Как пережить потерю и облегчить этот процесс — советы психотерапевта

Полномасштабное вторжение изменило жизнь всех украинцев. Миллионы наших людей покинули дом, чтобы переждать опасность за границей или в более безопасном регионе Украины.

К сожалению, многим сегодня некуда возвращаться, ведь россияне стирают с лица земли целые города, превращая их в призраков.

В зависимости от индивидуальных особенностей, в ответ на потерю дома человек может испытывать острую реакцию — сильные эмоциональные состояния: тревогу, уныние, злобу, безнадежность. А также неострую реакцию — эмоции и чувства, с которыми человек может справиться самостоятельно.

Сейчас также смотрят

Психотерапевт Светлана Ровнова рассказала украинскому научно-популярному медиа Куншт, как пережить потерю дома и облегчить себе этот процесс.

Переживание потери: препятствия

Психотерапевт утверждает, что переживание потери — не пассивный процесс. Такие переживания преодолевается легко, только если на пути нет таких препятствий.

Псевдооптимизм. Убеждение “все будет хорошо” — нереалистичное, ведь никто не знает, что произойдет в будущем. Также это мешает адаптироваться и начать действовать, ведь мы перекладываем с себя ответственность, мол, все будет хорошо само собой, для этого не нужно никаких усилий. Застрявание мыслями в потере и руминация. Это происходит, когда человек очень часто прокручивает воспоминания о предыдущем жилье и перестает жить в реальности. Блокирование эмоций и избегание разговоров об утрате. Все эмоции нужно прожить, чтобы принять реальность такой, какой она есть. Ложная надежда. Всем хочется верить, что война закончится через неделю-две максимум, на самом деле она может длиться гораздо дольше. Никто не может дать точных прогнозов, поэтому верить экспертам, которые убеждают в скором окончании войны, не стоит.

Это дает фальшивую надежду, что влечет за собой “замирание”, при котором человек сидит, ничего не делает и ждет конца, надеясь, что все будет как раньше.

Как пережить потерю дома

Потери — неизменная часть жизни. Но потеря дома — не только ущерб недвижимости. Это потеря всего, что люди наживали годами, а также воспоминаний и будущих моментов.

Дом всегда остается частицей нас, поэтому чувствовать боль и печаль нормально. Важно позволить себе чувствовать все и медленно найти и обустроить новое место жительства так, чтобы было комфортно, насколько это возможно.

Алгоритм от психотерапевта поможет принять и проще пережить потерю:

признай реальность, а не отрицай ее. Не убегай от мыслей и разговоров о потере жилья. Не блокируй возникающие эмоции;

Выделили время и место на переживание эмоций. Можно плакать в безопасном месте столько времени, сколько ты себе выделил(-а).

восстановление своей рутины : пей кофе, готовь есть, проводи время с близкими, соблюдай режим сна и т.д. Позже, когда появится больше сил, можешь увеличивать объем задач и искать лучшее жилье, работу;

: пей кофе, готовь есть, проводи время с близкими, соблюдай режим сна и т.д. Позже, когда появится больше сил, можешь увеличивать объем задач и искать лучшее жилье, работу; осознай свои ценности: что для меня ценно в жизни? Как это можно воплотить? Пойми какие у тебя есть материальные и социальные ресурсы, опираясь на них, реорганизуй жизнь;

что для меня ценно в жизни? Как это можно воплотить? Пойми какие у тебя есть материальные и социальные ресурсы, опираясь на них, реорганизуй жизнь; важно иметь проактивную позицию: просить о помощи, знакомиться с людьми, поддерживать общение с родными и друзьями, верить в себя.

Конечно, если ты видишь, что без помощи не обойтись, обратись к психологу или психотерапевту, и не бойся просить поддержки у друзей и родных.

Потеря жилья и привычного течения жизни — неоценима. Однако государство готово возместить потерю имущества. В материале мы подготовили видеоинструкцию, которая поможет подать заявление на возмещение имущества через Дію.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.