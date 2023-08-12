Доверяй, но проверяй. Почему мы любим слушать экспертов и как понять, что они манипулируют

Журналисты — не знатоки во всех отраслях, поэтому часто нам нужен комментарий эксперта, который сможет профессионально рассказать о событии, явлении или дать ответы на вопросы.

Человек, претендующий на роль эксперта, должен иметь специальное образование, компетенции и знания в определенной сфере, чтобы прокомментировать тот или иной вопрос.

Хотя экспертов привлекают с целью предоставить правдивую информацию, некоторые превращают их в инструмент для манипуляций и спекуляций. Им верят и воспринимают слова за чистую истину.

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Так, избранные специалисты могут просто не иметь соответствующей квалификации, или же быть подобраны по принципу политической ориентации, унося в массы скрытые нарративы. Спекулировать спикерами особенно просто, когда речь идет о чувствительных темах, например о войне.

Специалист в сфере медиаграмотности, заместитель директора Могилянской школы журналистики и редактор StopFake Виктория Романюк помогла разобраться в вопросах:

почему мы верим экспертам и чем это опасно;

несут ли они ответственность за свои слова;

как проверить эксперта на профессионализм и распознать пропагандиста.

Почему мы верим экспертам

Мы склонны доверять всему, что похоже на правду. Поскольку считаем, что все, что написано в газете или показано по телевизору, должно быть проверено журналистами, и нет причин этому не доверять. Но, к сожалению, это не всегда так.

Также Виктория Романюк рассказала, что доверие к экспертам формируется не из-за того, что именно они говорят, а как они это делают. В отличие от рациональных высказываний из проверенных источников информации, эксперты эмоциональны.

Они говорят простым, доступным языком, часто выходят в категорию предсказаний, эмоциональных выводов. И это людям нравится.

На самом деле, мы часто стремимся найти не факты, а подтверждение своих страхов, сомнений или положительные прогнозы. В речах официальных представителей этого не найдешь, поэтому эмоциональная интерпретация от блогера выглядит более привлекательно.

К тому же субъективное мнение эксперта может совпадать с нашим, поэтому пересматривать такой контент более понятно и приятно.

На самом деле фактами, доказательствами, источниками информации и ссылками на статистические данные заинтересовать гораздо сложнее, чем эмоциями и развлечениями.

Несут ли они ответственность за свои слова

В украинском медиапространстве — на телевидении или в Youtube — можно было найти программы, где собирались эксперты и несколько часов подряд рассказывали нелепицу, которая нарушает все стандарты журналистики, — говорит Виктория Романюк.

Конечно, после таких эфиров каждый раз возникал вопрос, как привлечь к ответственности каналы и экспертов, однако правозащитники сталкивались с проблемой личной точки зрения.

Ответы медиа сводились к тому, что это не позиция медиа, а мнения экспертов. А он имеет право на субъективное мнение и не может быть за это осужден.

В нашей стране властвует свобода слова, ведь это составляющая демократии. Ее защищает Закон Украины, включая закон Об информации. В статье 30 говорится, что никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений.

Оценочными суждениями считаются высказывания, которые не содержат фактических данных, критики, оценки действий и не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности, учитывая характер использования языкостилистических средств.

То есть никто не может быть наказан за оценочное суждение, если оно не является клеветой, не угрожает деятельности большого количества людей и не унижает достоинство, честь и репутацию человека.

Почему это небезопасно?

Казалось бы, в чем проблема? В нашей стране действительно господствует свобода слова. Однако опасность в том, что не всегда удается отличить фактологическую информацию от эмоциональной. Не всегда есть навыки разделять факты и суждения.

Достаточно просто подобрать “нужных экспертов”, которые будут транслировать определенные мнения и нарративы. Но во времена полномасштабной войны это может сыграть злую шутку.

Например, некоторые факты и прогнозы военных экспертов оказались не совсем точными и правильными. Они могли дать надежду, однако неосуществление этих слов приводило к унынию и било по общему настроению в стране.

Кроме того, по словам Виктории, эмоциональные мысли влияют на углубление общественного кризиса, ссоры и эмоциональное истощение. То есть, мы не готовимся к вызовам рационально, а расшатываемся эмоционально.

Псевдоэксперты встречаются и в других отраслях: от психологии до спорта, и каждый “специалист”, без надлежащего образования и знаний может навредить.

Как и где проверить эксперта

Если тобой пытаются манипулировать, то можно проследить нарушение журналистских стандартов: баланс мыслей, проверенных и разнообразных источников информации. Чтобы проверить эксперта, придерживайся следующего алгоритма:

поищи в открытых источниках информацию об образовании, профессиональной деятельности и месте работы эксперта, почитай его биографию;

если человек нигде не работает, а только комментирует, проанализируй его контент: что пишет этот человек, о чем говорит, какими источниками информации пользуется;

просмотри аудиторию: кто следит за деятельностью этого эксперта и почему этим людям это нравится;

проанализируй политическое прошлое эксперта: является ли он представителем или сторонником определенных политических сил;

если человек называет себя ученым, аспирантом, докторантом, обрати внимание на его научные публикации;

как бы уверенно и красиво ни говорил человек, следует всегда проверять информацию минимум в трех источниках, которым доверяешь.

Виктория Романюк также поделилась несколькими источниками, которые помогут проверять незаангажированность эксперта.

База российских пропагандистов от волонтерской инициативы Как не стать овощем

Kremlin’s Voices от Internews.

База псевдосоциологов издания Тексты.

Дезинформация, фейки и манипуляции могут быть на каждом шагу, ведь идет информационная война. К сожалению, верить в откровенно ложную информацию могут даже родные люди. Мы рассказали, как объяснить родственникам, что они читают фейки и не поссорится.

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