Доверяй, но проверяй. Почему мы любим слушать экспертов и как понять, что они манипулируют

Журналисты — не знатоки во всех отраслях, поэтому часто нам нужен комментарий эксперта, который сможет профессионально рассказать о событии, явлении или дать ответы на вопросы.
Человек, претендующий на роль эксперта, должен иметь специальное образование, компетенции и знания в определенной сфере, чтобы прокомментировать тот или иной вопрос.
Хотя экспертов привлекают с целью предоставить правдивую информацию, некоторые превращают их в инструмент для манипуляций и спекуляций. Им верят и воспринимают слова за чистую истину.
Так, избранные специалисты могут просто не иметь соответствующей квалификации, или же быть подобраны по принципу политической ориентации, унося в массы скрытые нарративы. Спекулировать спикерами особенно просто, когда речь идет о чувствительных темах, например о войне.
Специалист в сфере медиаграмотности, заместитель директора Могилянской школы журналистики и редактор StopFake Виктория Романюк помогла разобраться в вопросах:
Мы склонны доверять всему, что похоже на правду. Поскольку считаем, что все, что написано в газете или показано по телевизору, должно быть проверено журналистами, и нет причин этому не доверять. Но, к сожалению, это не всегда так.
Также Виктория Романюк рассказала, что доверие к экспертам формируется не из-за того, что именно они говорят, а как они это делают. В отличие от рациональных высказываний из проверенных источников информации, эксперты эмоциональны.
Они говорят простым, доступным языком, часто выходят в категорию предсказаний, эмоциональных выводов. И это людям нравится.
Они говорят простым, доступным языком, часто выходят в категорию предсказаний, эмоциональных выводов. И это людям нравится.
На самом деле, мы часто стремимся найти не факты, а подтверждение своих страхов, сомнений или положительные прогнозы. В речах официальных представителей этого не найдешь, поэтому эмоциональная интерпретация от блогера выглядит более привлекательно.
К тому же субъективное мнение эксперта может совпадать с нашим, поэтому пересматривать такой контент более понятно и приятно.
На самом деле фактами, доказательствами, источниками информации и ссылками на статистические данные заинтересовать гораздо сложнее, чем эмоциями и развлечениями.
На самом деле фактами, доказательствами, источниками информации и ссылками на статистические данные заинтересовать гораздо сложнее, чем эмоциями и развлечениями.
В украинском медиапространстве — на телевидении или в Youtube — можно было найти программы, где собирались эксперты и несколько часов подряд рассказывали нелепицу, которая нарушает все стандарты журналистики, — говорит Виктория Романюк.
Конечно, после таких эфиров каждый раз возникал вопрос, как привлечь к ответственности каналы и экспертов, однако правозащитники сталкивались с проблемой личной точки зрения.
Ответы медиа сводились к тому, что это не позиция медиа, а мнения экспертов. А он имеет право на субъективное мнение и не может быть за это осужден.
Ответы медиа сводились к тому, что это не позиция медиа, а мнения экспертов. А он имеет право на субъективное мнение и не может быть за это осужден.
В нашей стране властвует свобода слова, ведь это составляющая демократии. Ее защищает Закон Украины, включая закон Об информации. В статье 30 говорится, что никто не может быть привлечен к ответственности за высказывание оценочных суждений.
Оценочными суждениями считаются высказывания, которые не содержат фактических данных, критики, оценки действий и не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности, учитывая характер использования языкостилистических средств.
То есть никто не может быть наказан за оценочное суждение, если оно не является клеветой, не угрожает деятельности большого количества людей и не унижает достоинство, честь и репутацию человека.
Казалось бы, в чем проблема? В нашей стране действительно господствует свобода слова. Однако опасность в том, что не всегда удается отличить фактологическую информацию от эмоциональной. Не всегда есть навыки разделять факты и суждения.
Достаточно просто подобрать “нужных экспертов”, которые будут транслировать определенные мнения и нарративы. Но во времена полномасштабной войны это может сыграть злую шутку.
Например, некоторые факты и прогнозы военных экспертов оказались не совсем точными и правильными. Они могли дать надежду, однако неосуществление этих слов приводило к унынию и било по общему настроению в стране.
Кроме того, по словам Виктории, эмоциональные мысли влияют на углубление общественного кризиса, ссоры и эмоциональное истощение. То есть, мы не готовимся к вызовам рационально, а расшатываемся эмоционально.
Кроме того, по словам Виктории, эмоциональные мысли влияют на углубление общественного кризиса, ссоры и эмоциональное истощение. То есть, мы не готовимся к вызовам рационально, а расшатываемся эмоционально.
Псевдоэксперты встречаются и в других отраслях: от психологии до спорта, и каждый “специалист”, без надлежащего образования и знаний может навредить.
Если тобой пытаются манипулировать, то можно проследить нарушение журналистских стандартов: баланс мыслей, проверенных и разнообразных источников информации. Чтобы проверить эксперта, придерживайся следующего алгоритма:
Виктория Романюк также поделилась несколькими источниками, которые помогут проверять незаангажированность эксперта.
Дезинформация, фейки и манипуляции могут быть на каждом шагу, ведь идет информационная война. К сожалению, верить в откровенно ложную информацию могут даже родные люди. Мы рассказали, как объяснить родственникам, что они читают фейки и не поссорится.
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