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Довіряй, але перевіряй. Чому ми любимо слухати експертів та як зрозуміти, що вони маніпулюють

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 13:00
Довіряй, але перевіряй. Чому ми любимо слухати експертів та як зрозуміти, що вони маніпулюють
Фото: Pexels

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