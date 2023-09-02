Психологія

Вибуховий адреналін: чому ми потребуємо чути звуки вибухів та чи нормально це

Діана Просяник, редакторка сайту 02 Вересня 2023, 15:00
вибухи
Фото: Unsplash

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