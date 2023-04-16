Жизнь еще может продолжаться! Коло надії — программа поддержки женщин, потерявших мужа или сына на войне

Мы поддерживаем наших героев из ВСУ. Собираем им на амуницию, авто, дроны, заботимся о них после возвращения с фронта. Но не меньше нужно беспокоиться и об их семьях, особенно о тех, которые потеряли своего героя.

Проект Коло надії создан для жен, женщин с детьми и матерей, потерявших мужа или сына на войне.

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Руководитель проекта Елена Заславская рассказала об этом проекте для издания Украинки.

— Коло надії ставит своей целью прежде всего усиленную психологическую поддержку участниц. Это отдельный проект, органично входящий в большую программу Восстановления во время войны, — рассказывает Заславская.

Участницы проекта смогут приехать в Карпаты, отдохнуть и поработать с психологами. Это будет как ежедневная индивидуальная работа со специалистами, так и групповая. Пообщаться с психологами смогут и дети.

Психологи, приглашенные на работу, имеют опыт работы во Всеукраинском центре по работе с утратой Родинне коло и в других похожих проектах.

По словам Заславской, психологи не только должны иметь достаточный опыт работы, но и быть ответственными и за происходящее непосредственно на встречах и вне них.

Проект называется Коло надії, потому что это надежда на то, что, несмотря на все пережитое, жизнь еще может продолжаться — отмечает Елена.

Этот проект поддержал фонд Разом — RAZOM, INC (Нью-Джерси, США), а также Голландский гуманитарный фонд. Финансирование работы психологов взял на себя Ваад Украины.

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету по ссылке. Чтобы помочь проекту или отправить вопрос: votezion@gmail.com.

Украинцам восстановиться после травматического опыта помогают многие разные организации. Ранее Маша Ефросинина рассказала о программе реабилитации женщин.

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