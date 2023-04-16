Психология

Жизнь еще может продолжаться! Коло надії — программа поддержки женщин, потерявших мужа или сына на войне

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 апреля 2023, 20:37
Проект Коло надії для жінок, які втратили чоловіка на війні
Фото: Pexels

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