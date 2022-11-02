Если призраки войны не покидают — психологическая поддержка украинцев за границей

По состоянию на 25 октября, в Европе находится более 7,7 млн украинских беженцев. Из них около 4,5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС.
Такие данные обнародует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своем сайте.
Все эти люди имеют свою уникальную историю войны, потерь, боли, разочарований и спасения. Поэтому Международная организация по миграции запустила горячую линию психологической поддержки украинцам.
Читай, в каких странах можно ею воспользоваться и как это сделать.
Сейчас горячая линия работает в шести странах: Украине, Польше, Чехии, Литве, Великобритании и Венгрии.
Профессиональные психологи, психотерапевты и психиатры поддерживают украинских переселенцев и иностранцев, также пострадавших от войны в Украине.
Это помогает им адаптироваться на новом месте и оправиться от пережитых ужасов.
В зависимости от своих потребностей люди могут получить:
Горячая линия психологической поддержки предоставляет консультации на украинском, русском, арабском, английском и бенгальском языках.
Получить психологическую поддержку МОМ можно бесплатно и анонимно каждый день, с 10:00 до 20:00.
Контакты:
Международная организация по миграции — межправительственная организация в сфере миграции, основанная в 1951 году. Она сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными учреждениями в 174 странах мира.
МОМ занимается:
В Украине МОМ начала работу в 1996 году, когда мы получили статус страны-наблюдателя при организации. А в 2002 году Украина официально стала страной-членом МОМ.
Врачи уже неоднократно отмечали, насколько важно заботиться о себе во время войны. Читай все о бесплатном курсе психологической поддержки Знать, как помочь.
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