Если призраки войны не покидают — психологическая поддержка украинцев за границей

По состоянию на 25 октября, в Европе находится более 7,7 млн украинских беженцев. Из них около 4,5 млн получили статус временной защиты в странах ЕС.

Такие данные обнародует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев на своем сайте.

Все эти люди имеют свою уникальную историю войны, потерь, боли, разочарований и спасения. Поэтому Международная организация по миграции запустила горячую линию психологической поддержки украинцам.

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Психологическая поддержка от МОМ

Сейчас горячая линия работает в шести странах: Украине, Польше, Чехии, Литве, Великобритании и Венгрии.

Профессиональные психологи, психотерапевты и психиатры поддерживают украинских переселенцев и иностранцев, также пострадавших от войны в Украине.

Это помогает им адаптироваться на новом месте и оправиться от пережитых ужасов.

В зависимости от своих потребностей люди могут получить:

начальную консультацию кризисного психолога;

серию до восьми консультаций с психологом;

специализированную помощь психиатра.

Горячая линия психологической поддержки предоставляет консультации на украинском, русском, арабском, английском и бенгальском языках.

Получить психологическую поддержку МОМ можно бесплатно и анонимно каждый день, с 10:00 до 20:00.

Контакты:

Украина — 0-800-211-444; Чехия — +420 800 050 770; Польша — +48 800 088 091, +48 22 104 32 38; Великобритания — +44 808 164 8668; Литва — +370 800 00 474; Венгрия — +360680984544 (понедельник-пятница).

Что такое МОМ

Международная организация по миграции — межправительственная организация в сфере миграции, основанная в 1951 году. Она сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными учреждениями в 174 странах мира.

МОМ занимается:

урегулированием и гуманным управлением миграцией;

решением миграционных проблем;

предоставлением гуманитарной поддержки мигрантам и т.д.

В Украине МОМ начала работу в 1996 году, когда мы получили статус страны-наблюдателя при организации. А в 2002 году Украина официально стала страной-членом МОМ.

Врачи уже неоднократно отмечали, насколько важно заботиться о себе во время войны. Читай все о бесплатном курсе психологической поддержки Знать, как помочь.

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