Якщо примари війни не полишають — психологічна підтримка українців за кордоном

Станом на 25 жовтня, в Європі перебуває понад 7,7 млн українських біженців. З них майже 4,5 млн отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.

Такі дані оприлюднює Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

Усі ці люди мають свою унікальну історію війни, втрат, болю, розчарувань та порятунку. Тому Міжнародна організація з міграції запустила гарячу лінію психологічної підтримки для українців.

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Психологічна підтримка від МОМ

Нині гаряча лінія працює у шести країнах: Україні, Польщі, Чехії, Литві, Великій Британії та Угорщині.

Професійні психологи, психотерапевти та психіатри підтримують українських переселенців та іноземців, які також постраждали від війни в Україні.

Це допомагає їм адаптуватись на новому місці та оговтатись від пережитих жахіть.

Залежно від своїх потреб люди можуть отримати:

початкову консультацію кризового психолога;

серію до восьми консультацій із психологом;

спеціалізовану допомогу психіатра.

Гаряча лінія психологічної підтримки надає консультації українською, російською, арабською, англійською й бенгальською мовами.

Отримати психологічну підтримку МОМ можна безкоштовно й анонімно щодня, з 10:00 до 20:00.

Контакти:

Україна — 0-800-211-444; Чехія — +420 800 050 770; Польща — +48 800 088 091, +48 22 104 32 38; Велика Британія — +44 808 164 8668; Литва — +370 800 00 474; Угорщина — +360680984544 (понеділок-п’ятниця).

Що таке МОМ

Міжнародна організація з міграції — міжурядова організація у сфері міграції, заснована у 1951 році. Вона співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими установами у 174 країнах світу.

МОМ займається:

врегулюванням та гуманним управлінням міграцією;

розв’язанням міграційних проблем;

наданням гуманітарної підтримки мігрантам тощо.

В Україні МОМ почала працювати в 1996 році, коли ми отримали статус країни-спостерігача при організації. А у 2002 році Україна офіційно стала країною-членом МОМ.

Лікарі вже неодноразово наголошували, наскільки важливо піклуватись про себе під час війни. Читай усе про безоплатний курс психологічної підтримки Знати, як допомогти.

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