Якщо примари війни не полишають — психологічна підтримка українців за кордоном

Станом на 25 жовтня, в Європі перебуває понад 7,7 млн українських біженців. З них майже 4,5 млн отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.
Такі дані оприлюднює Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.
Усі ці люди мають свою унікальну історію війни, втрат, болю, розчарувань та порятунку. Тому Міжнародна організація з міграції запустила гарячу лінію психологічної підтримки для українців.
Читай, у яких країнах можна нею скористатись та як це зробити.
Нині гаряча лінія працює у шести країнах: Україні, Польщі, Чехії, Литві, Великій Британії та Угорщині.
Професійні психологи, психотерапевти та психіатри підтримують українських переселенців та іноземців, які також постраждали від війни в Україні.
Це допомагає їм адаптуватись на новому місці та оговтатись від пережитих жахіть.
Залежно від своїх потреб люди можуть отримати:
Гаряча лінія психологічної підтримки надає консультації українською, російською, арабською, англійською й бенгальською мовами.
Отримати психологічну підтримку МОМ можна безкоштовно й анонімно щодня, з 10:00 до 20:00.
Контакти:
Міжнародна організація з міграції — міжурядова організація у сфері міграції, заснована у 1951 році. Вона співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими установами у 174 країнах світу.
МОМ займається:
В Україні МОМ почала працювати в 1996 році, коли ми отримали статус країни-спостерігача при організації. А у 2002 році Україна офіційно стала країною-членом МОМ.
Лікарі вже неодноразово наголошували, наскільки важливо піклуватись про себе під час війни. Читай усе про безоплатний курс психологічної підтримки Знати, як допомогти.
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