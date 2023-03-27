Стоит делать свое: Минветеранов запускает финансирование ветеранского бизнеса в Украине

Современные проблемы требуют современных решений. И это о реалиях нашей страны. Сейчас государство всячески помогает начинающим предпринимателям и бизнесменам в развитии их дела, несмотря на тяжелые условия вокруг.
Поймать шанс может любой желающий. А вот для ветеранов войны есть особое предложение, — сообщили Минветеранов.
Детальнее о финансировании ветеранского бизнеса Следует делать свое — в материале.
Известно, что ветераны, а также родственники павших защитников и защитниц, могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие или развитие собственного дела.
Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен.
Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен.
Так ветеранское движение позволяет защитникам и защитницам создать и развивать собственное дело в Украине.
Подать заявки на участие в финансировании могут:
Подать заявку на участие в финансировании ветеранского бизнеса Следует делать свое можно до 10 апреля 2023 года.
Сейчас существует много направлений, в которых можно воплощать свои бизнес-идеи: выбирай, что тебе приятно и на чем можно заработать в 2023 году из списка — в нашем другом материале.
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