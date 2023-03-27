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Стоит делать свое: Минветеранов запускает финансирование ветеранского бизнеса в Украине

Виктория Мельник, редактор сайта 27 марта 2023, 21:30
Финансирование ветеранского бизнеса
Фото: Pexels

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