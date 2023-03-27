Стоит делать свое: Минветеранов запускает финансирование ветеранского бизнеса в Украине

Современные проблемы требуют современных решений. И это о реалиях нашей страны. Сейчас государство всячески помогает начинающим предпринимателям и бизнесменам в развитии их дела, несмотря на тяжелые условия вокруг.

Поймать шанс может любой желающий. А вот для ветеранов войны есть особое предложение, — сообщили Минветеранов.

Детальнее о финансировании ветеранского бизнеса Следует делать свое — в материале.

Сейчас также смотрят

Финансирование ветеранского бизнеса

Известно, что ветераны, а также родственники павших защитников и защитниц, могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие или развитие собственного дела.

Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен.

Так ветеранское движение позволяет защитникам и защитницам создать и развивать собственное дело в Украине.

Условия участия в финансировании ветеранского бизнеса

Подать заявки на участие в финансировании могут:

ветераны и члены семей погибших защитников и защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших ветеранов войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Подать заявку на участие в финансировании ветеранского бизнеса Следует делать свое можно до 10 апреля 2023 года.

Сейчас существует много направлений, в которых можно воплощать свои бизнес-идеи: выбирай, что тебе приятно и на чем можно заработать в 2023 году из списка — в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!