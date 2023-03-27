Варто робити своє: Мінветеранів запускає фінансування ветеранського бізнесу в Україні

Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень. І це — про реалії нашої країни. Зараз держава всіляко допомагає підприємцям-почаківцям та бізнесменам у розвиткові їхньої справи попри важкі умови навколо.

Зловити шанс може будь-хто. А ось для ветеранів війни є особлива пропозиція, — про це повідомили Мінветеранів.

Детальніше про фінансування ветеранського бізнесу Варто робити своє — у матеріалі.

Зараз також дивляться

Фінансування ветеранського бізнесу

Відомо, що ветерани, а також родичі полеглих захисників та захисниць можуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи.

Загальний бюджет конкурсу становить 15 мільйонів гривень.

Так ветеранський рух дає можливість захисникам та захисницям створити та розвивати власну справу в Україні.

Умови участі у фінансуванні ветеранського бізнесу

Подати заявки на участь у фінансуванні можуть:

ветерани та члени сімей загиблих захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих ветеранів війни та члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Подати заявку на участь у фінансуванні ветеранського бізнесу Варто робити себе можна до 10 квітня 2023 року.

Зараз існує багато напрямків, в яких можна втілювати свої бізнес-ідеї: обирай, що тобі приємне та на чому можна заробити у 2023 році зі списку, який є у нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!