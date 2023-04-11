Гранты на старт бизнеса для ветеранов: как податься на программу помощи єРобота

Украинский бизнес требует новых идей и людей, которые развивали бы свое дело. Но часто препятствием между тобой и делом мечты может стать отсутствие стартового капитала.

Правительство дает возможность участникам боевых действий получить грант на воплощение своей бизнес-идеи. С сегодняшнего дня доступны новые программы от єРобота, с помощью которых ветераны могут запустить или масштабировать бизнес.

Детальнее о том, какие программы доступны для военнослужащих, какую сумму гранта можно получить и какие условия, рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Как можно податься на грант

Чтобы сразиться за грант, следует заполнить заявку в Дії и загрузить туда свой бизнес-план. У тебя есть все шансы, если ты:

имеешь безупречную деловую репутацию; не имеешь долгов перед банком; успешно пройдешь собеседование в региональном центре занятости.

Также все сведения, указанные в заявлении, должный пройти проверку на правдивость.

Решение о предоставлении гранта принимает Государственный центр занятости. После проверки предоставленной информации, тебя известят о результатах.

Если тебе дали грант, следует открыть специальный счет, на который поступят средства.

Программы грантов єРобота

Правительством предусмотрено несколько программ, по которым разные категории людей могут получить деньги на воплощение бизнес-идеи.

Так, претендовать на грант могут не только участники боевых действий, но и их муж или жена, а также ветераны-ФЛП.

250 тыс. грн

Подать заявление могут только ветераны. Бизнес может быть любой, но ты должен трудоустроить по меньшей мере одного нового сотрудника.

500 тыс. грн

Податься на грант может супруг(-а) участника или участницы боевых действий. Программа покрывает 70% стоимости проекта, а получатель должен создать два рабочих места.

1 млн.грн

Подать заявление может ветеран-ФЛП. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель должен создать четыре рабочих места, два из которых должны занять участники боевых действий.

Также получатели грантов смогут пройти бесплатное обучение для предпринимателей.

А на какие проекты и как получить миллионные гранты от государства, читай в материале.

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