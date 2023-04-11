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Гранты на старт бизнеса для ветеранов: как податься на программу помощи єРобота

Вероника Кононенко, редактор сайта 11 апреля 2023, 15:00
грант єРобота
Фото: Pexels

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