От двух до семи миллионов гривен! Как получить грант от государства на строительство теплиц

Из-за оккупации и атак России значительно пострадали те регионы, которые традиционно выращивали тепличные овощи: Запорожская, Херсонская, Николаевская области. На рынке возник дефицит, ведь спрос традиционно есть.

Это довольно перспективный бизнес. Это понимает и страна, поэтому в этом году работает даже грантовая программа поддержки тех, кто хочет зайти в этот бизнес.

Получить можно от двух до семи миллионов гривен по принципу: 70% финансирует государство, а 30% — предприниматель.

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Это может быть три типа размеров: полгектара, один или два гектара — то есть это небольшой и средний бизнес.

По состоянию на сегодняшний день Минагрополитики уже согласовало более десяти проектов строительства теплиц на площадь более 20 га, — говорит первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Получить гранты можно и на высадку новых садов. Ведь Кабмин запустил проект єРобота. Читай о нем подробнее.

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